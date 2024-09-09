Спасатели нашли выжившим 92-летнего пенсионера, который пять дней провел в лесу в Краснодарском крае

92-летний житель Туапсе отправился на прогулку в лес 2 сентября и не вернулся домой, что побудило полицию и волонтеров отряда "Лиза Алерт" начать его поиски. Для обнаружения пропавшего потребовалось пять суток, его нашли на дне оврага, сообщает издание "Газета.ru".

Для помощи на место прибыли спасатели, которые подняли пожилого человека на носилках и передали медицинским работникам. Сведения о его состоянии пока отсутствуют.

Ранее сообщалось, что россиянин, летавший на вертолете за покупками, помог спасти пожилую женщину в Омской области. 80-летняя женщина собирала бруснику в Большеуковском районе и не смогла вернуться к машине, поэтому вызвала экстренные службы. Местный житель Александр Анисимов, припарковавший свой вертолет у сельского магазина, вместе с волонтёрами совершил облет территории и обнаружил женщину с воздуха. Пожилая женщина отказалась от госпитализации, заявив о хорошем самочувствии.

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