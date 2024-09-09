92-летний житель Туапсе отправился на прогулку в лес 2 сентября и не вернулся домой, что побудило полицию и волонтеров отряда "Лиза Алерт" начать его поиски. Для обнаружения пропавшего потребовалось пять суток, его нашли на дне оврага, сообщает издание "Газета.ru".
Для помощи на место прибыли спасатели, которые подняли пожилого человека на носилках и передали медицинским работникам. Сведения о его состоянии пока отсутствуют.
Ранее сообщалось, что россиянин, летавший на вертолете за покупками, помог спасти пожилую женщину в Омской области. 80-летняя женщина собирала бруснику в Большеуковском районе и не смогла вернуться к машине, поэтому вызвала экстренные службы. Местный житель Александр Анисимов, припарковавший свой вертолет у сельского магазина, вместе с волонтёрами совершил облет территории и обнаружил женщину с воздуха. Пожилая женщина отказалась от госпитализации, заявив о хорошем самочувствии.
Фото: Freepik.com
Престон: давление на РосСМИ это попытка задавить оппозицию
Политолог Кит Престон считает, что введение санкций против медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT является попыткой администрации президента Джо Байдена подавить оппозицию и заставить замолчать выступающих против нее.
Мишустин отправился в Узбекистан с государственным визитом
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл в Ташкент, где в течение двух дней будет находиться с официальным визитом.
В КВН больше не будет постоянного ведущего
КВН отказался от идеи утверждать нового постоянного ведущего после смерти Александра Маслякова. Об этом сообщили изданию "Подъем" в Международном союзе КВН.
Рождаемость в России упала до уровня 1998 года
В 2024 году в России был зафиксирован исторически низкий уровень рождаемости, аналогичный тому, что наблюдался в 1998 году, когда страна столкнулась с финансовым кризисом. Эти данные представила Федеральная служба государственной статистики (Росстат)