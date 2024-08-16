Блогер Лерчек рассказала, что обязательно сделает при следующем браке

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) заявила, что со следующим мужем заключит брачный договор. Об этом она рассказала в программе "Респиратор Бабушкина" на RTVI.
По словам Лерчек, при разводе с Артёмом Чекалиным они разделили имущество пополам.
"Но так как мне достались машины, которые дороже по стоимости, чем те, которые остались Артёму, разницу мы вычли при разделе другого имущества. Он себе оставил таунхаус", — добавила блогер.
При этом она отметила, что расставаться с имуществом ей было сложно. Поэтому с будущим мужем Лерчек планирует заключить брачный договор. Благодаря этому супруги будут знать заранее кому какое имущество принадлежит.
"Мне кажется, так честно абсолютно с двух сторон, чтобы потом не возникало того, что возникло у нас, когда иски подавались, машины делились, дома, проценты… Боже мой, пока во всём этом разберёшься, ты поседеешь несколько раз", — заявила она.
Напомним, что Валерия и Артём узаконили отношения в 2012 году. В их союзе родилось трое детей — дочь Алиса, а также сыновья Богдан и Лев. В марте 2024-го Лерчек подала на развод.
Фото: freepik.com/yanalya
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