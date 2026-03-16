Свет гаснет на глазах: неожиданное осложнение после терапии у блогера Лерчек

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, столкнулась с серьезным осложнением после курса химиотерапии. Об ухудшении зрения у подсудимой сообщила ее адвокат Юлия Лисановская во время заседания в Гагаринском суде Москвы 16 марта 2026 года. Состояние здоровья блогера, у которой ранее диагностировали онкологическое заболевание четвертой стадии, потребовало внимания защиты в рамках текущего судебного разбирательства. Чекалина продолжает находиться под домашним арестом по обвинению в выводе 250 миллионов рублей за границу.

Осложнения после лечения

Процедура химиотерапии была проведена Валерии Чекалиной в конце прошлой недели в профильном медицинском центре. Практически сразу после вмешательства возникли нежелательные последствия, отразившиеся на органах зрения.

Представитель защиты обратила внимание суда на текущую динамику состояния здоровья своей подопечной. По словам адвоката Юлии Лисановской, у пациентки наблюдается резкое снижение функциональности глаза.

"Один глаз стал слепнуть", — сказала адвокат.

История болезни Блохина

Серьезный диагноз — рак желудка четвертой стадии — был поставлен Валерии Чекалиной недавно. Это произошло вскоре после того, как она родила четвертого ребенка в конце февраля.

Сразу после выписки из родильного дома блогер была доставлена в реанимационное отделение онкологического центра. Специалисты НМИЦ онкологии имени Блохина начали экстренное лечение, приступив к курсу химиотерапии в прошлую пятницу.

Судебный статус и арест

Несмотря на критическое состояние здоровья, Валерия Чекалина остается фигурантом уголовного дела. Она находится под мерой пресечения в виде домашнего ареста по обвинению в незаконном выводе средств за пределы страны в размере более 250 миллионов рублей.

Вторым фигурантом данного дела проходит бывший супруг блогера Артём Чекалин. Гагаринский суд Москвы продолжает рассматривать материалы дела в штатном режиме, несмотря на медицинские обстоятельства, о которых заявляют представители защиты в ходе судебных заседаний.