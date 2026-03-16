Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Блогер Лерчек
© ВК-аккаунт блогера Лерчек by неизвестен is licensed under public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 13:29

Свет гаснет на глазах: неожиданное осложнение после терапии у блогера Лерчек

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, столкнулась с серьезным осложнением после курса химиотерапии. Об ухудшении зрения у подсудимой сообщила ее адвокат Юлия Лисановская во время заседания в Гагаринском суде Москвы 16 марта 2026 года. Состояние здоровья блогера, у которой ранее диагностировали онкологическое заболевание четвертой стадии, потребовало внимания защиты в рамках текущего судебного разбирательства. Чекалина продолжает находиться под домашним арестом по обвинению в выводе 250 миллионов рублей за границу.

Осложнения после лечения

Процедура химиотерапии была проведена Валерии Чекалиной в конце прошлой недели в профильном медицинском центре. Практически сразу после вмешательства возникли нежелательные последствия, отразившиеся на органах зрения.

Представитель защиты обратила внимание суда на текущую динамику состояния здоровья своей подопечной. По словам адвоката Юлии Лисановской, у пациентки наблюдается резкое снижение функциональности глаза.

"Один глаз стал слепнуть", — сказала адвокат.

История болезни Блохина

Серьезный диагноз — рак желудка четвертой стадии — был поставлен Валерии Чекалиной недавно. Это произошло вскоре после того, как она родила четвертого ребенка в конце февраля.

Сразу после выписки из родильного дома блогер была доставлена в реанимационное отделение онкологического центра. Специалисты НМИЦ онкологии имени Блохина начали экстренное лечение, приступив к курсу химиотерапии в прошлую пятницу.

Судебный статус и арест

Несмотря на критическое состояние здоровья, Валерия Чекалина остается фигурантом уголовного дела. Она находится под мерой пресечения в виде домашнего ареста по обвинению в незаконном выводе средств за пределы страны в размере более 250 миллионов рублей.

Вторым фигурантом данного дела проходит бывший супруг блогера Артём Чекалин. Гагаринский суд Москвы продолжает рассматривать материалы дела в штатном режиме, несмотря на медицинские обстоятельства, о которых заявляют представители защиты в ходе судебных заседаний.

Автор Артём Лагутов
Артём Лагутов — культуролог, киновед (СПбГУ). Эксперт по анализу медиатрендов и истории кино. Консультант стриминговых платформ с 15-летним стажем
Редактор Николай Белов
Николай Белов — культуролог, профильное образование, опыт 30 лет. Эксперт по семиотике, истории повседневности и трансформации культурных кодов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Новости
ДФО
Билет за двести рублей: поездки на автобусе между городами Камчатки станут дороже из-за налички
ЦФО
Цена одной опечатки в документах: пансионат проиграл спор за бюджетные выплаты в суде Тулы
Питомцы
Словарь в кошачьих ушах: пушистые компаньоны запоминают ограниченное число звуковых меток
ПФО
Налоги диктуют правила: что скрывается за обновленными коммунальными счетами в Саратовской области
Россия
Потолок трафика достигнут: в России начали принудительно тормозить интернет у самых активных абонентов
ПФО
Приставы не звонят: саратовцам рассказали, как распознать психологическую атаку и сохранить свои финансы в тайне
ПФО
Три дня вместо двух: жителям Татарстана официально добавили выходной день в честь Ураза-байрама
ПФО
Мост через Урал трещит по швам: вмешательство Москвы положило конец затяжному дорожному спору
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet