Забытая болезнь вернулась в Европу: в ЕС вновь зафиксированы случаи проказы

Впервые за несколько десятилетий в странах Европейского союза вновь зафиксированы случаи проказы — заболевания, которое в регионе считалось практически исчезнувшим. Речь идет о Румынии и Хорватии, где последние подтвержденные эпизоды датировались 1981 и 1993 годами. О новых случаях сообщают национальные органы здравоохранения, а ситуацию подробно описывает издание NewDayNews.

Случаи в Румынии: очаг и меры предосторожности

В Румынии выявлено в общей сложности четыре предполагаемых случая заболевания. Все они связаны с работниками азиатского происхождения, трудившимися в массажном салоне в городе Клуж-Напока на северо-западе страны. Еще два человека в настоящее время проходят медицинское тестирование. Министерство здравоохранения Румынии подтвердило два диагноза: проказа обнаружена у граждан Индонезии в возрасте 21 и 25 лет, которые уже получают необходимую медицинскую помощь.

Министр здравоохранения Александру Рогобете заверил общественность, что поводов для паники нет. По его словам, для заражения требуется длительный и тесный контакт с больным.

"Случай был быстро выявлен", — подчеркнул он в комментарии, опубликованном государственным агентством Agerpres.

Также сообщается, что одна из пациенток недавно вернулась из Азии, где в течение месяца находилась рядом с матерью, госпитализированной с тем же диагнозом.

В качестве меры предосторожности термальный комплекс, который посещали заболевшие, временно закрыт до получения окончательных результатов медицинских обследований. Власти подчеркивают, что риск для посетителей минимален.

Первый диагноз за 30 лет в Хорватии

Параллельно о первом за более чем тридцать лет случае проказы сообщили и власти Хорватии. Пациентом оказался иностранный рабочий из Непала, проживающий в стране около двух лет вместе с семьей. Около десяти дней назад он обратился в эпидемиологическое отделение в Сплите с симптомами, характерными для заболевания.

По информации хорватских медиков, диагноз был поставлен оперативно, лечение начато незамедлительно. Все лица, имевшие тесный контакт с пациентом, получили профилактическую терапию. Дополнительных случаев заражения выявлено не было, что позволило специалистам говорить о контролируемой ситуации.

Что известно о заболевании сегодня

Проказа, или лепра, относится к числу двадцати тропических болезней, которые Всемирная организация здравоохранения считает недостаточно изученными. Заболевание вызывается бактерией Mycobacterium leprae и поражает кожу и периферические нервы. При отсутствии лечения возможны тяжелые последствия, включая стойкие деформации.

Несмотря на редкость в Европе, проказа по-прежнему распространена более чем в 120 странах мира. Ежегодно регистрируется около 200 тысяч новых случаев. При этом статистика ВОЗ указывает на постепенное снижение заболеваемости: в 2024 году число диагностированных пациентов сократилось примерно на 5 процентов — с 182 815 случаев в 2023 году до 172 717 в 2024-м.

Оценка рисков и позиция властей

Министерства здравоохранения Румынии и Хорватии сходятся во мнении, что угрозы для широких слоев населения нет. Заболевание считается малозаразным, а современные протоколы диагностики и лечения позволяют эффективно контролировать ситуацию. Раннее выявление и своевременная терапия практически полностью предотвращают развитие инвалидности.

Возвращение редкого диагноза в Европу стало напоминанием о глобальном характере инфекционных заболеваний и важности эпидемиологического надзора в условиях активной международной миграции.