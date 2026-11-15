Немецкие танки обрели дом в Норвегии: армейский заказ перешел в стадию совместной работы

Компания KNDS Deutschland вместе с норвежской Ritek начала выпускать танки Leopard 2A8 в Норвегии. Завод в городе Левангер открылся 15 октября.

По данным KNDS, здесь соберут 37 из 54 новых танков, заказанных для сухопутных войск Норвегии, остальные поставят из Германии. Завод построили за 18 месяцев, он сможет выпускать до 36 танков в год. Речь идет о выполнении уже заключенного контракта, а не о новом заказе.

Сотрудничество в производстве бронетехники — часть более широкого оборонного соглашения «Ганза», оформленного в феврале. Оно определяет приоритеты двух стран: морские операции, общевойсковой бой, быстрая переброска войск, взаимодействие оборонной промышленности и наблюдение из космоса.

Подлодки, ракеты, космос

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Помимо закупок и совместных программ, Германия и Норвегия обсуждают заблаговременное размещение немецкой техники на норвежской территории. В марте около 1800 немецких военнослужащих участвовали в норвежских учениях Cold Response.