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Танк Леопард 2
Танк Леопард 2
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Марк Ульянов Опубликована вчера в 23:22

Немецкие танки обрели дом в Норвегии: армейский заказ перешел в стадию совместной работы

Компания KNDS Deutschland вместе с норвежской Ritek начала выпускать танки Leopard 2A8 в Норвегии. Завод в городе Левангер открылся 15 октября.

По данным KNDS, здесь соберут 37 из 54 новых танков, заказанных для сухопутных войск Норвегии, остальные поставят из Германии. Завод построили за 18 месяцев, он сможет выпускать до 36 танков в год. Речь идет о выполнении уже заключенного контракта, а не о новом заказе.

Сотрудничество в производстве бронетехники — часть более широкого оборонного соглашения «Ганза», оформленного в феврале. Оно определяет приоритеты двух стран: морские операции, общевойсковой бой, быстрая переброска войск, взаимодействие оборонной промышленности и наблюдение из космоса.

Подлодки, ракеты, космос

  • Подводный флот. Каждая из стран получит по шесть одинаковых подводных лодок типа 212CD. Экипажи будут проходить совместную подготовку, а обслуживать лодки будут на общей базе Хоконсверн.
  • Ракеты. Германия и Норвегия вместе создают противокорабельную ракету нового поколения 3SM (Tyrfing). Кроме того, они входят в число пяти стран — основателей европейского проекта HYDEF по созданию перехватчика гиперзвуковых целей.
  • Космос. Создана двусторонняя рабочая группа. В приоритете — средства выведения, системы наблюдения и защищенная связь с использованием космодрома на острове Андёйя.
  • Авиация. Страны сотрудничают в рамках Многонационального парка многоцелевых самолетов-заправщиков и транспортников на базе Airbus A330 MRTT. Немецкие патрульные самолеты P-8A Poseidon базируются на аэродромах Норвегии и Исландии и следят за рубежом Гренландия — Исландия — Великобритания.

Помимо закупок и совместных программ, Германия и Норвегия обсуждают заблаговременное размещение немецкой техники на норвежской территории. В марте около 1800 немецких военнослужащих участвовали в норвежских учениях Cold Response.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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