Верхом на "корабле пустыни": почему Леонов отказался ехать на корабле пустыни

Во время съёмок фильма "Джентльмены удачи" в эпизоде, где Евгений Леонов должен был ехать верхом на верблюде, актёр на самом деле сидел на плечах кого-то из членов съёмочной группы.

Трудности начались с поисков верблюда. Во-первых, найти "Васю" оказалось далеко не так просто. К удивлению киношников, в Самарканде этих животных не оказалось. Поэтому нашли только старую верблюдицу - и то в зоопарке.

Во-вторых, Евгений Леонов отказался залезать между двух горбов во время съёмок дублей. Возможно, из-за того, что актёр просто не мог взгромоздиться на "корабль пустыни", или из-за боязни подцепить блох. Днём ранее они прокатились на ослике и вечером Евгений Павлович недовольный чистил одежду от насекомых.

Поэтому Георгий Вицин ехал верхом, а Леонов восседал на спине одного из членов съёмочной группы. Этот человек спрятался за верблюдом и шёл рядом с актёром, а Леонова снимали крупным планом.

Однако на кадрах, вошедших в окончательный монтаж, Леонов всё же сидит верхом на верблюде, а не на человеке.

В 1972 году детективная комедия "Джентльмены удачи" стала лидером советского кинопроката, её посмотрели 65,2 миллиона зрителей и до сих пор она остаётся одной из самых популярных советских кинокартин.

Фото: YouTube канал Музыка в кино/Скриншот видео YouTube канала Музыка в кино(public domain)