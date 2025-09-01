Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Леонид Якубович
Леонид Якубович
© commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:46

Болезнь изменила правила игры: что теперь запрещено ведущему "Поле чудес"

Врачи запретили Леониду Якубовичу алкоголь и сладости после диагноза диабет — Life.ru

Леонид Якубович, один из самых узнаваемых телеведущих страны, оказался в непростой ситуации. В свои 80 лет он впервые открыто столкнулся с серьезными ограничениями, которые теперь диктует здоровье. Диагноз "сахарный диабет" стал для него не только медицинским фактом, но и вызовом, требующим пересмотра привычного образа жизни. Об этом сообщили издания Life.ru и Telegram-канал SHOT.

Первые тревожные сигналы

Еще недавно Якубович продолжал вести любимую миллионами программу "Поле чудес" с той же энергией, что и раньше. Однако близкие заметили, что телеведущий стал жаловаться на слабость и постоянное чувство усталости. Эти симптомы он долго списывал на возраст и плотный график, но, когда недомогание стало слишком явным, пришлось обратиться к врачам.

Медики провели обследование и выявили диабет, причем в осложненной форме. Для телеведущего это означало одно — строгий контроль образа жизни и отказ от многих привычек, которые еще недавно казались безобидными.

Запреты врачей

Главное ограничение коснулось алкоголя. Врачи категорически исключили его из рациона Якубовича. Даже символический бокал на празднике теперь под запретом. Кроме того, специалисты настоятельно рекомендовали отказаться от угощений, которые гости шоу традиционно приносят в студию.

Не секрет, что на "Поле чудес" зрители часто дарят ведущему домашнюю выпечку, сладости и закуски. Многие годы он с удовольствием пробовал их прямо во время эфира. Теперь же врачи настоятельно советуют не рисковать — сахарный диабет требует жесткой диеты, а любые излишества могут привести к ухудшению состояния.

