Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:52

Письмо двоюродного деда и рисунок младенца: генетическая нить, которая ведёт к Леонардо

Проект Leonardo da Vinci DNA Project ищет потомков художника по мужской линии — bioRxiv

Рисунок, приписываемый Леонардо да Винчи, стал объектом масштабного генетического исследования, которое может приблизить ученых к разгадке его происхождения, но пока не дает однозначного ответа. Современные методы ДНК-анализа позволяют работать даже с хрупкими артефактами эпохи Возрождения, однако каждая находка порождает новые вопросы. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на платформе bioRxiv.

Что удалось выяснить из ДНК рисунка

Международный научный консорциум Leonardo da Vinci DNA Project (LDVP) провел анализ генетического материала, извлеченного с рисунка "Святой младенец", который традиционно связывают с именем Леонардо да Винчи. Дополнительно ученые изучили ДНК из письма, написанного двоюродным дедом художника. Сравнение показало, что Y-хромосомные последовательности из обоих источников относятся к одной генетической группе, характерной для жителей Тосканы.

Этот результат указывает на возможное родство, однако сам по себе не подтверждает авторство рисунка. Исследователи подчеркивают, что совпадение гаплогруппы лишь демонстрирует географическое и родовое сходство, но не позволяет с уверенностью утверждать, что работа принадлежит самому Леонардо.

Ограничения и научные сомнения

Генетик Чарльз Ли из Jackson Laboratory for Genomic Medicine отметил, что отсутствие надежных образцов ДНК самого Леонардо существенно ограничивает интерпретацию результатов. Антрополог Давид Карамелли из Флорентийского университета также подчеркнул, что без прямых эталонных данных любые выводы остаются вероятностными.

По оценке участников проекта, вероятность того, что часть ДНК, найденной на рисунке "Святой младенец", действительно принадлежит Леонардо да Винчи, составляет около 50%. Такой уровень неопределенности требует дальнейших исследований и более точных сравнений.

Поиск образцов и работа с потомками

Команда LDVP планирует получить разрешения на забор микроскопических образцов эпидермиса с работ и записных книжек Леонардо. Эти процедуры разрабатываются таким образом, чтобы не повредить произведения искусства. Для этого используется осторожное протирание поверхности влажным, а затем сухим тампоном, позволяющее собрать частицы ДНК, застрявшие в волокнах бумаги.

Эксгумация предполагаемых останков Леонардо в Амбуазе могла бы дать ключевые данные, однако на данный момент разрешение на такие исследования не получено. Поэтому ученые сосредоточились на изучении потомков по мужской линии. На сегодняшний день идентифицировано 15 живых потомков, и часть из них планируется привлечь к секвенированию ДНК, а также к исследованию захоронений родственников в семейном склепе церкви Санта-Кроче в Винчи.

Генетика и природа гениальности

Отдельное направление работы LDVP связано с попыткой понять, могли ли генетические особенности влиять на уникальные способности Леонардо. Микробиолог Норберто Гонсалес-Хуарбе из Университета Мэриленда отметил, что проект ищет генетические вариации, которые теоретически могли быть связаны с исключительным зрительным восприятием художника.

В частности, лабораторное моделирование вихревых структур, часто встречающихся в рисунках Леонардо, позволяет предположить, что он мог воспринимать движение с частотой до 100 кадров в секунду. Такая особенность потенциально может быть связана с генами KCNB1 и KCNV2, отвечающими за работу калиевых каналов в сетчатке. Однако сами исследователи подчеркивают, что гениальность Леонардо нельзя свести только к генетике — решающую роль сыграли его наблюдательность, опыт и творческое мышление.

