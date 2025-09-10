Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by U.S. Department of State from United States is licensed under Public domain
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:06

Тайна долговечной славы: чему учит новый подход Леонардо ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо заявил, что с возрастом стал избирательнее в выборе ролей

Леонардо ДиКаприо уже не первый десяток лет остается одной из самых заметных фигур в Голливуде. Его фильмы стабильно собирают крупные кассовые сборы, а роли становятся предметом обсуждения кинокритиков и зрителей по всему миру. Однако сам актер признается, что сегодня его подход к работе изменился: с возрастом он стал более избирательным, а коммерческая выгода перестала быть главным ориентиром.

Новый взгляд на карьеру

В беседе с журналистами Леонардо отметил, что теперь не стремится участвовать в каждом громком проекте. Если раньше он мог соглашаться на разные предложения ради эксперимента или популярности, то теперь ему важно другое. На первый план выходит качество сценария, личная вовлеченность и возможность работать с теми, кто вдохновляет.

"Награды, кассовые сборы могут приходить и уходить, но те произведения искусства, о которых мы все еще говорим, думаем и в которых сомневаемся, — это те фильмы, к которым мы стремимся как актеры", — сказал актер Леонардо ДиКаприо.

Эти слова хорошо отражают его нынешнюю философию: кино для него — не просто профессия, а возможность создавать долговечные истории, которые будут жить дольше сиюминутного успеха.

Работа с Полом Томасом Андерсоном

Уже в конце сентября зрители смогут увидеть новую картину с его участием — "Битва за битвой". В ней ДиКаприо исполнил роль Боба Фергюсона, эксцентричного революционера, пытающегося вместе с возлюбленной скрыться от преследователей. Сюжет переносит зрителей в Калифорнию 1984 года, что обещает яркую атмосферу и сильный драматический фон.

Сценарий и режиссуру взял на себя Пол Томас Андерсон — признанный мастер авторского кино. Для Леонардо это сотрудничество стало своего рода подарком: он признается, что давно восхищается работами режиссера.

"Его фильмы не выходят у меня из головы, и я всегда говорю о них с друзьями", — добавил актер.

