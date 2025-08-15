ДиКаприо назвал возраст, на который чувствует себя — ответ удивил даже Андерсона

Он не чувствует себя на 50, хотя паспорт говорит обратное. Леонардо ДиКаприо в новом интервью признался, что внутренне ощущает себя на тридцать с небольшим, а не на полвека. Возможно, именно это объясняет его давнюю привязанность к молодым избранницам.

Разговор с Полом Томасом Андерсоном

ДиКаприо стал гостем беседы с режиссёром Полом Томасом Андерсоном для журнала Esquire. Во время интервью 55-летний Андерсон задал ему неожиданный вопрос.

"Если бы вы не знали, сколько вам лет, сколько бы вы себе дали?" — и услышал быстрый и уверенный ответ: "Тридцать два".

На это собеседник заметил: "Вам 50, но ваша эмоциональная зрелость ощущается на 32 года. Каково это?". ДиКаприо ответил без лишней иронии.

"Хочется быть честнее и не тратить время попусту. Нужно быть гораздо более открытым. Это большая ответственность, потому что гораздо большая часть жизни уже позади", — заявил ДиКаприо.

Личная жизнь без возрастных рамок

Актёр с лета 2023 года встречается с 27-летней итальянской моделью Витторией Черетти. Пара часто появляется на светских мероприятиях, однако избегает подробных комментариев о своём романе.

В прошлом ДиКаприо был в отношениях с Камила Морроне, Блейк Лайвли, Тони Гарн и другими известными женщинами. При этом его выбор избранниц регулярно вызывает оживлённые обсуждения в СМИ и соцсетях — главным образом из-за заметной разницы в возрасте.