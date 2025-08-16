От "вечного парня" к серьёзным планам: чем удивил 50-летний Ди Каприо

Обычно голливудские романы заканчиваются быстрее, чем успевают выйти первые совместные фото в прессу. Но в этот раз Леонардо Ди Каприо, кажется, решил переписать сценарий собственной личной жизни.

Пятидесятилетний актер, который долгие годы считался символом холостяцкой свободы, неожиданно признался, что готов к более серьезным отношениям. Поводом для перемен стала 27-летняя модель Виттория Черетти — женщина, ради которой он пересмотрел привычные правила.

Новая глава в личной жизни

В разговоре с Esquire UK Ди Каприо признался, что в его жизни наступил новый этап. Юные подруги-модели — от Жизель Бюндхен до Бар Рафаэли — остались в прошлом. Теперь актер живет по "новым правилам”, которые заключаются в честности и откровенности.

"Когда тебе исполняется 50, у тебя возникает желание быть более честным и не тратить время попусту. Я могу только представить, как будут развиваться события в следующие несколько десятилетий", — отметил Лео.

Он признался, что на этот взгляд на жизнь его вдохновила мать, Ирмелин Инденбиркен, которой исполнилось 82 года. По словам актера, возраст делает особенно заметной ценность времени, а также важность того, чтобы не тратить его на пустые истории.

Прощание с прошлым

До встречи с Витторией Ди Каприо был в пятилетних отношениях с Камилой Морроне. Разрыв случился в 2022 году — почти сразу после того, как девушке исполнилось 25 лет. Этот факт лишь укрепил репутацию актера как человека, предпочитающего партнерш значительно моложе себя.

Тем не менее, с Черетти ситуация иная. Леонардо говорит о готовности к неизбежным трудностям, которые приходят с любыми отношениями.