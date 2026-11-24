Тартин — это хлеб высокой гидратации, где структура теста играет ключевую роль в формировании финального вкуса. В классическом исполнении, предложенном Чадом Робертсоном, уровень влажности достигает 75%, однако в домашней практике часто используется показатель в 70%. Такой формат позволяет раскрыть потенциал пшеничной муки и закваски, добавляя характерные ноты за счет дополнительных компонентов, таких как цельнозерновые сорта и замоченное льняное семя.

Рецепт представляет собой баланс между строгой технологией и вариативностью. Основой служит опара, которая обеспечивает необходимую активность ферментов и развитие ароматических соединений. Введение льняных семян, предварительно набухших в воде, не только обогащает текстуру, но и меняет восприятие корочки и мякиша.

Состав и подготовка ингредиентов

Для приготовления требуется 10 порций готового продукта. Время полного цикла составляет 7 часов, большая часть которого приходится на брожение и расстойку.

Опара: 20 г закваски (стартер), 50 г пшеничной муки высшего сорта, 50 мл воды.

20 г закваски (стартер), 50 г пшеничной муки высшего сорта, 50 мл воды. Тесто: 400 г пшеничной муки высшего сорта, 40 г цельнозерновой пшеничной муки, 9 г соли, 275 мл ледяной воды.

400 г пшеничной муки высшего сорта, 40 г цельнозерновой пшеничной муки, 9 г соли, 275 мл ледяной воды. Льняная мочка: 20 г семян льна, 60 мл воды.

Опару необходимо подготовить заранее: смешать закваску, муку и воду, оставить при комнатной температуре на ночь. К моменту использования опара должна достичь пика активности, увеличившись в объеме вдвое, но не начав опадать. Отдельно семена льна залить водой и оставить набухать на 2-3 часа либо настаивать в холодильнике на ночь.

Технология замеса и ферментации

Замес начинается с соединения воды (275 г) и всей муки. Массу увлажняют до полного впитывания жидкости, что занимает около 5 минут на минимальной скорости миксера. Затем тесто оставляют на автолиз на 30-40 минут. Это время позволяет клейковине сформироваться естественным образом без механического воздействия.

После аутолиза добавляют закваску и соль. Замес продолжается до среднего развития клейковины, примерно 10-12 минут на первой-второй скорости. Замоченный лён с водой вмешивают в конце замеса или при первом складывании; добавление в финале облегчает равномерное распределение семян.

Контрольная точка качества: температура теста после замеса не должна превышать 24 °C. Готовое тесто перекладывают в контейнер и выполняют серию обминок (4-5 раз) с интервалом в 30-40 минут. За время брожения при температуре 23-24 °C тесто увеличивается примерно на 30% в объеме. Признак готовности — хорошо развитая клейковина: при переворачивании на присыпанный мукой стол тесто отходит от посуды свободно, без остатков.

Формовка и расстойка

После обминок заготовку округляют и оставляют на отлежку на 20 минут для расслабления структуры. Затем тесто формируют в буханку и помещают в расстоечную корзинку, слегка присыпанную рисовой мукой. Основная расстойка проходит в холодильнике при температуре +6…+8 °C в течение 16-18 часов.

Если температура окружающего воздуха слишком низка, можно дать тесту постоять на столе 1,5 часа перед помещением в холод. Низкие температуры прекращают дрожжевое брожение, но запускают молочно-кислую ферментацию, которая обогащает вкусо-ароматический профиль хлеба.

Выпечка и контроль готовности

Духовку разогревают до 250 °C вместе с тяжелой жаровней, гусятницей или каменным подом. Перед выпечкой заготовку можно увлажнить из пульверизатора и декорировать: например, использовать трафарет и присыпать рисовой мукой через ситечко для создания узора.

Тесто аккуратно переворачивают из корзины на пергамент или хлебный мат, делают надрезы. Заготовку переносят в разогретую ёмкость, накрывают крышкой, колпаком или фольгой. В герметичной среде пар образуется из самой заготовки; для усиления эффекта можно добавить пару кубиков льда. При выпечке на открытом поду воду или кипяток льют на дно духовки либо в специальную формочку.

После выпечки хлеб остужают на решетке. Готовность проверяется постукиванием по донышку: звук должен быть звонким и откровенным. Нарезку выполняют после полного остывания.