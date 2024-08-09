Губернатор Ленинградской области почтил память 80-летия окончания Ленинградской битвы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию завершения Ленинградской битвы, и возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Выборге. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В своем обращении Дрозденко отметил, что эта памятная дата объединяет ключевые события, связанные с прорывом и полным снятием блокады Ленинграда, такие как Дорога Жизни, бои на Невском пятачке, Ораниенбаумский плацдарм, Синявинские высоты и Свирская операция. Он подчеркнул важность сохранения памяти о подвигах солдат и гражданского населения, которые внесли неоценимый вклад в победу.

Кроме того, на торжественном приеме, посвященном чествованию выпускников военных учебных заведений 2024 года, были отмечены лучшие офицеры пограничной службы. Дрозденко подчеркнул, что для Ленинградской области, на территории которой проходит самая протяженная сухопутная государственная граница с НАТО, тесное сотрудничество с пограничной службой имеет огромное значение.

Ленинградская битва, продолжавшаяся с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года, стала одним из самых продолжительных и значимых сражений Великой Отечественной войны. В результате оборонительных и наступательных операций советских войск на северо-западном стратегическом направлении, 18 января 1943 года был прорван, а 27 января 1944 года полностью снята блокада Ленинграда.

В ходе последнего этапа битвы, известного как Выборгско-Петрозаводская операция летом 1944 года, войска Ленинградского и Карельского фронтов, а также Ладожская и Онежская флотилии нанесли сокрушительное поражение противнику, оборонявшемуся на Карельском перешейке и в Южной Карелии.

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