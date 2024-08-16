Ленинградская АЭС остановила пятый энергоблок для капитального ремонта и модернизации до конца сентября

На Ленинградской АЭС остановлен пятый энергоблок для капитального ремонта

Энергоблок № 5 ЛАЭС переведен на плановые ремонтные работы с модернизационными элементами, согласно сообщению пресс-службы госкорпорации "Росатом".

Ремонтные мероприятия займут время до конца сентября. В течение полутора месяцев планируется провести проверку и техническое обслуживание реакторных и турбинных систем, систем безопасности, дизель-генераторных установок и подъемных механизмов.

В ходе ремонта будет полностью выведено ядерное топливо из реактора, заменена часть отработавших кассет на новые, а остальные тепловыделяющие сборки будут переставлены по загрузочной карте.

Планируется также модернизация насосных агрегатов реактора и системы автоматизации технологических процессов. В завершение ремонта специалисты проведут тестирование герметичности здания реактора через вакуумирование и превышение давления.

Во время ремонта пятый блок будет недоступен, однако работа энергоблоков № 3, 4 и 6 будет продолжена с общей нагрузкой в 3200 МВт.

Фото: commons. wikimedia.org/Rainer Lippert