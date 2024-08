Ленин уничтожил украинский РЭБ, поставив рекорд дальности удара ПТУР

Российская противотанковая батарея, расположенная на Кинбурнской косе, успешно ликвидировала украинский пункт радиоэлектронной борьбы, находившийся на правом берегу Днепра.

Для выполнения этой задачи был использован противотанковый ракетный комплекс "Корнет". Расстояние до цели составило 8 150 метров от места запуска. Этот случай стал новым рекордом по дальности применения ПТУР в ходе СВО, сообщил РИА Новости офицер десантных войск с позывным "Грек".

Ещё один участник операции, связист-десантник с позывным "Ленин", рассказал, что по данным разведки, в одном из зданий на противоположной стороне реки была обнаружена станция радиоэлектронной борьбы, которая препятствовала работе российских беспилотников. В связи с этим было принято решение нанести удар с помощью противотанкового ракетного комплекса.

Группа десантников, вооружённая ПТРК "Корнет", выдвинулась к береговой линии Кинбурнской косы. Достигнув позиции, бойцы развернули комплекс и, наведя ракету на цель, произвели пуск. Несмотря на значительное расстояние, оператор комплекса, демонстрируя высокий уровень мастерства, успешно поразил станцию противника.

Этот результат стал возможен благодаря опыту и профессионализму расчёта. Установленный ими рекорд по дальности поражения цели в боевых условиях подтвердил эффективность использования "Корнета" на таких дистанциях.

Командир расчёта ПТУР, известный под позывным "Грек", отметил, что на водной поверхности ракета может лететь иначе, чем по суше, но важны точная настройка и практический опыт. Он подчеркнул, что ракета работала без сбоев, достигла цели и успешно выполнила поставленную задачу на расстоянии 8 150 метров.

Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)