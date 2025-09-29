Культурный коллапс отменяется: Петербург спасает старейшую киностудию страны

Передача киностудии "Ленфильм" от федерального ведомства к городу Санкт-Петербург стала одной из главных тем последних месяцев. Этот шаг, который готовился несколько лет, теперь официально запущен: Росимущество начало процесс передачи своих акций киностудии муниципалитету.

Решение и подтверждение

Сообщается, что соответствующее поручение было подписано в сентябре 2025 года. По словам одного из источников, инициатива получила одобрение президента России Владимира Путина. Пока что точные сроки завершения процедуры не определены, но они будут прописаны в дорожной карте передачи.

Передача "Ленфильма" Петербургу стала возможной после того, как Росимущество выиграло суд у студии. В августе 2025 года киностудию обязали выплатить дивиденды за 2022 год в размере 2,6 миллиона рублей. В суде представители "Ленфильма" объясняли свою позицию тяжелым финансовым положением, однако это не повлияло на решение суда.

Причины передачи

Идею о передаче студии городу продвигал местный Союз кинематографистов. В январе они обратились с просьбой взять "Ленфильм" под контроль муниципалитета. Среди главных причин назывались накопившиеся долги и постоянный финансовый кризис, который мешает развитию студии.

Ранее, в марте 2025 года, глава Минкульта Ольга Любимова заявляла, что передача студии городу не планируется. Это заявление создавало впечатление, что процесс может затянуться, однако последние события показали обратное.

История руководства студии

За последние годы руководство "Ленфильма" пережило несколько смен. С 2020 по февраль 2024 года гендиректором был Федор Щербаков, который в феврале 2024 года оказался в розыске по уголовному делу. На его место пришёл Эдуард Суворов, который пробыл в должности около четырех месяцев. В 2025 году новым руководителем студии стала Надежда Андрющенко. С поста председателя совета директоров ушёл Федор Бондарчук, что стало частью более широкой перестановки в управлении.

FAQ

Как будет проходить передача акций?

Процесс включает юридическую регистрацию смены владельца, переоформление всех финансовых обязательств и внесение изменений в корпоративную структуру.

Сколько времени займёт передача?

Точные сроки пока неизвестны. Их планируют определить в дорожной карте, которая будет утверждена после завершения всех формальностей.

Что изменится для сотрудников студии?

Сотрудники могут рассчитывать на более прозрачную систему управления, стабильные выплаты и возможность участвовать в новых кинопроектах при поддержке города.

Исторический контекст

Ленфильм — одна из старейших киностудий России. Основанная в 1918 году, она прошла через эпохи советского и постсоветского кинематографа, несколько раз меняя руководителей и направления деятельности. Передача студии муниципалитету является частью широкой тенденции к регионализации культурных учреждений, чтобы обеспечить их стабильное развитие и сохранение наследия.

Интересные факты