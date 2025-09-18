Вкус цитруса — а последствия как у сильных препаратов: чем опасен этот крепкий настой

Чай из капим-лимона (его ещё называют лимонной травой) давно стал частью натуральной аптеки. Его ценят за мягкий вкус с цитрусовыми нотками и способность расслаблять, помогать при стрессах и бессоннице. Но его польза этим не ограничивается: напиток укрепляет пищеварение, способствует снятию головной боли и может стать приятным элементом ежедневного ритуала заботы о себе.

Чем полезен чай из капим-лимона

Главные действующие вещества растения — цитраль и мирцен. Они оказывают мягкий седативный эффект, помогают снять внутреннее напряжение и настраивают организм на отдых. Поэтому чашка горячего настоя вечером часто становится лучшим спутником перед сном.

Кроме того, чай помогает при вздутии, газах и дискомфорте в желудке. Его антибактериальные свойства поддерживают работу кишечника и снижают риск воспалений. А лёгкий обезболивающий эффект делает его помощником в борьбе с головными болями и мышечным перенапряжением.

"Один из самых популярных эффектов — это расслабление и улучшение сна", — отметил фитотерапевт Алексей Иванов.

Сравнение: капим-лимон и другие травяные чаи