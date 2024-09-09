Готовим необычные и очень вкусные лимонные блины

Представляем вашему вниманию рецепт интересного блюда — лимонных блинов. Угощение обладает приятным ароматом и прекрасными вкусовыми качествами. Рассказываем, как его приготовить.
Ингредиенты:
- Яйцо — 2 шт.
- Молоко — 300 мл
- Сахар — 70 г
- Мука — 150 г
- Лимон — 1 шт.
- Сливочное масло — 2 ст.л.
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
Приготовление:
- В миске смешать яйца и сахар. Добавить молоко и снова перемешать.
- При помощи тёрки снять цедру с лимона.
- Растопить сливочное масло.
- В миску добавить цедру лимона, сливочное масло и муку. Перемешать. Оставить на 15 минут.
- Налить на сковороду подсолнечное масло. Разогреть и обжарить блины. Приятного аппетита!
Фото: freepik.com/freepik
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