Вкуснейшее варенье из лимонов — пошаговый рецепт

Лимонное варенье обладает янтарным цветом и неповторимым вкусом. Оно непременно понравится как взрослым, так и детям. Раскрываем рецепт этого восхитительного варенья.
Ингредиенты:
- Лимон — 1 кг
- Сахар — 1 кг
- Корица — 1 палочка
- Вода — 100 мл
Приготовление:
- В кастрюлю налить воды и довести до кипения. Варить лимоны в течение 5 минут. Ополоснуть фрукты. Благодаря этому действию у варенья не будет горьковатого привкуса.
- Нарезать лимоны маленькими кусочками.
- Положить кусочки фруктов в кастрюлю. Добавить сахар, 100 миллилитров воды и перемешать. Оставить на 3 часа.
- По прошествии времени поставить кастрюлю с лимонами на медленный огонь. После закипания варить в течение 45 минут, помешивая. Угощение готово!
Фото: freepik.com/valeria_aksakova
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