Лимонные пирожные: очень вкусные и нежные

Лимонные пирожные не только вкусные, но и красивые. Ингредиенты для их приготовления практически всегда есть дома. Раскрываем рецепт этих замечательных пирожных.
Ингредиенты:
- Кефир — 150 мл
- Яйцо — 3 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Мука — 50 г
- Соль — 1 щепотка
- Сахар — 100 г
- Сливочное масло — 20 г
Приготовление:
- В миске смешать кефир, соль и сахар.
- Отделить белки яиц от желтков. Добавить к смеси желтки и перемешать.
- Выжать 50 миллилитров сока из лимона и снять цедру.
- Добавить сок к смеси кефира, желтка, соли и сахара. Просеять муку и тоже добавить к массе, как и цедру. Перемешать.
- Взбить белки яиц. Вмешать их в желтковую массу.
- Каждую из формочек смазать сливочным маслом. Наполнить их тестом.
- Отправить пирожные в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Десерт готов!
Фото: freepik.com/stockking
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