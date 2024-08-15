Лимонные пирожные: очень вкусные и нежные

Президент США Джо Байден принял решение не баллотироваться на второй срок из-за политической изоляции со стороны однопартийцев, несмотря на то, что сам он уверен в своей способности победить бывшего президента Дональда Трампа на выборах, пишет New York Times со ссылкой на источники.