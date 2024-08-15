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Как приготовить нежные и ароматные лимонные пирожные
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Лимонные пирожные: очень вкусные и нежные

Как приготовить нежные и ароматные лимонные пирожные

Лимонные пирожные не только вкусные, но и красивые. Ингредиенты для их приготовления практически всегда есть дома. Раскрываем рецепт этих замечательных пирожных.

Ингредиенты:

  • Кефир — 150 мл
  • Яйцо — 3 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Мука — 50 г
  • Соль — 1 щепотка
  • Сахар — 100 г
  • Сливочное масло — 20 г

Приготовление:

  1. В миске смешать кефир, соль и сахар.
  2. Отделить белки яиц от желтков. Добавить к смеси желтки и перемешать.
  3. Выжать 50 миллилитров сока из лимона и снять цедру.
  4. Добавить сок к смеси кефира, желтка, соли и сахара. Просеять муку и тоже добавить к массе, как и цедру. Перемешать.
  5. Взбить белки яиц. Вмешать их в желтковую массу.
  6. Каждую из формочек смазать сливочным маслом. Наполнить их тестом.
  7. Отправить пирожные в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Десерт готов!

Фото: freepik.com/stockking

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