С утра вместо пользы — проблемы: чего не знают любители лимонной воды
В последние годы лимонная вода стала настоящим трендом. Её подают во многих ресторанах, а дома всё больше людей начинают утро не с кофе или чая, а со стакана воды с лимоном. Такой напиток освежает, помогает восполнить дефицит витамина C, снабжает организм антиоксидантами и может способствовать улучшению пищеварения и даже снижению веса.
Однако специалисты утверждают: большинство людей употребляют лимонную воду неправильно, тем самым снижая её пользу для организма.
Чем полезна лимонная вода?
Лимон — это кладезь витаминов, минералов и эфирных масел. Несмотря на кислый вкус, в организме он оказывает ощелачивающее действие, помогая поддерживать баланс pH.
Регулярное употребление лимонной воды:
-
укрепляет иммунитет;
-
улучшает пищеварение;
-
помогает бороться с бактериальными инфекциями;
-
поддерживает здоровье кожи и сосудов;
-
может способствовать профилактике диабета.
Пищевая ценность лимонной воды (1 лимон, 48 г)
-
10,6 ккал;
-
18,6 мг витамина C (21 % дневной нормы);
-
9,6 мкг фолиевой кислоты (2 %);
-
49,4 мг калия (1 %);
-
небольшие количества железа, витаминов группы B.
Как правильно готовить лимонную воду
Секрет эффективности кроется не только в соке, но и в цедре лимона. В ней содержится ещё больше антиоксидантов и полезных масел, чем в мякоти.
Пошаговый рецепт
-
Хорошо вымойте лимон (лучше — органический).
-
Разрежьте его пополам и выжмите сок.
-
Цедру положите в кружку с тёплой водой (не кипятком).
-
Дайте настояться 3-5 минут, затем уберите цедру.
-
Добавьте лимонный сок и выпейте тёплым.
Такой напиток лучше усваивается, мягко стимулирует пищеварение и помогает организму с самого утра "проснуться".
Важные советы
-
Используйте био-лимоны или тщательно мойте обычные. Для удаления остатков пестицидов можно замочить их на 30 минут в воде с содой.
-
Воду берите фильтрованную или кипячёную.
-
Пейте лимонную воду натощак, но не чаще одного раза утром, чтобы не повредить эмаль зубов.
