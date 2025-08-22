Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 16:19

С утра вместо пользы — проблемы: чего не знают любители лимонной воды

Лимонная вода может способствовать профилактике диабета и укреплению сосудов

В последние годы лимонная вода стала настоящим трендом. Её подают во многих ресторанах, а дома всё больше людей начинают утро не с кофе или чая, а со стакана воды с лимоном. Такой напиток освежает, помогает восполнить дефицит витамина C, снабжает организм антиоксидантами и может способствовать улучшению пищеварения и даже снижению веса.

Однако специалисты утверждают: большинство людей употребляют лимонную воду неправильно, тем самым снижая её пользу для организма.

Чем полезна лимонная вода?

Лимон — это кладезь витаминов, минералов и эфирных масел. Несмотря на кислый вкус, в организме он оказывает ощелачивающее действие, помогая поддерживать баланс pH.

Регулярное употребление лимонной воды:

  • укрепляет иммунитет;

  • улучшает пищеварение;

  • помогает бороться с бактериальными инфекциями;

  • поддерживает здоровье кожи и сосудов;

  • может способствовать профилактике диабета.

Пищевая ценность лимонной воды (1 лимон, 48 г)

  • 10,6 ккал;

  • 18,6 мг витамина C (21 % дневной нормы);

  • 9,6 мкг фолиевой кислоты (2 %);

  • 49,4 мг калия (1 %);

  • небольшие количества железа, витаминов группы B.

Как правильно готовить лимонную воду

Секрет эффективности кроется не только в соке, но и в цедре лимона. В ней содержится ещё больше антиоксидантов и полезных масел, чем в мякоти.

Пошаговый рецепт

  1. Хорошо вымойте лимон (лучше — органический).

  2. Разрежьте его пополам и выжмите сок.

  3. Цедру положите в кружку с тёплой водой (не кипятком).

  4. Дайте настояться 3-5 минут, затем уберите цедру.

  5. Добавьте лимонный сок и выпейте тёплым.

Такой напиток лучше усваивается, мягко стимулирует пищеварение и помогает организму с самого утра "проснуться".

Важные советы

  1. Используйте био-лимоны или тщательно мойте обычные. Для удаления остатков пестицидов можно замочить их на 30 минут в воде с содой.

  2. Воду берите фильтрованную или кипячёную.

  3. Пейте лимонную воду натощак, но не чаще одного раза утром, чтобы не повредить эмаль зубов.

