Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лимонное дерево
Лимонное дерево
© commons.wikimedia.org by Milan Suvajac is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 7:38

Грамотный полив лимонного дерева: узнайте, как не залить корни

Как правильно поливать лимонное дерево: советы садоводов для максимального урожая

Выращивание лимонного дерева — удовольствие для тех, кто любит иметь свежие цитрусы под рукой для напитков и блюд. Но чтобы растение не только радовало зеленью, но и стабильно плодоносило, ему необходим грамотный уход, в первую очередь — правильный полив.

Полив лимонных деревьев в открытом грунте

Специалисты отмечают, что при посадке молодого лимонного дерева особенно важно обеспечить почве хорошую влажность. Земля должна промокнуть как минимум на 7-8 см. В течение первого месяца дерево рекомендуется поливать два-три раза в неделю. Однако важно учитывать количество осадков: если за день выпало около 1-1,5 см дождя, полив можно отложить на несколько суток, чтобы не залить корни.

После укоренения схема меняется — верхний слой почвы толщиной 7-8 см должен подсохнуть перед очередным увлажнением. Взрослые деревья в жаркий сезон поливают примерно дважды в месяц, тогда как в прохладные периоды частоту сокращают. В дождливую погоду дополнительная влага растению не нужна.

Лимон в контейнере: особенности ухода

Лимонные деревья в горшках требуют более внимательного подхода: полив проводят всякий раз, когда подсыхают верхние 5-7 см почвы. При этом на частоту влияет материал емкости — пластиковые горшки дольше удерживают влагу, тогда как терракотовые быстрее пересыхают.

Ключевое правило — всегда использовать горшок с дренажными отверстиями. Если корни будут находиться в сырой почве, дерево может заболеть и даже погибнуть.

Как поливать правильно

Опытные садоводы советуют отдавать предпочтение медленной подаче воды прямо к почве, а не поливу сверху по листве. Для укоренившихся деревьев лучше направлять влагу под крону и немного за линию капель. Идеальным считается капельный шланг, который постепенно насыщает почву, позволяя влаге проникать вглубь.

Главное — поливать так, чтобы земля увлажнилась минимум на 7-8 см, тогда формируется крепкая корневая система. При этом, как отмечают специалисты, лучше пропустить один полив, чем ежедневно добавлять слишком малое количество воды.

Уход за лимонным деревом

Кроме полива, для здоровья дерева важен комплексный уход.

  • Мульчирование. В саду полезно поддерживать слой органической мульчи толщиной 7-10 см, чтобы удерживать влагу и подавлять сорняки. При этом необходимо оставлять свободное пространство от 15 до 30 см вокруг ствола.
  • Подкормка. Для молодых деревьев рекомендуют использовать азотные удобрения — примерно по столовой ложке в месяц в весенне-летний период, постепенно увеличивая дозу до четырёх-пяти лет. Взрослые растения нуждаются примерно в 450 г сбалансированного удобрения NPK в год. Лимоны в контейнерах подкармливают специализированными смесями для цитрусовых с микроэлементами.
  • Обрезка. Молодые деревья подрезают только для удаления побегов у ствола или слишком вертикальных ветвей. После пяти лет проводят более серьёзную обрезку — убирают сухие или пересекающиеся ветви в центре, а также те, что ложатся на землю. При необходимости контролируют размер дерева. Лучшее время для процедуры — конец зимы или начало весны.

Зимовка и защита от холода

Хотя лимонные деревья способны переносить небольшое похолодание, при снижении температуры ниже -2 °C они могут серьёзно пострадать. В таких случаях садоводы советуют заранее снять спелые плоды и утеплить молодые стволы мешковиной или газетой. Небольшие деревья можно накрыть тканью. Как только погода станет теплее, укрытие снимают.

Если растение всё же пострадало от мороза, повреждённые плоды удаляют сразу, а вот с обрезкой подмёрзших ветвей лучше подождать несколько месяцев. Лимоны в контейнерах в регионах с холодным климатом рекомендуют заносить в помещение ещё до первых заморозков.

Сбор урожая

Плоды нужно оставлять на дереве до полного созревания — после сбора они уже не дозреют. Опытные садоводы советуют периодически пробовать лимоны и снимать урожай тогда, когда вкус кажется оптимальным. При этом нормальным явлением считается, если дерево сбрасывает часть завязей. У многих сортов обильный урожай чередуется с более скромным в следующем году.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Колорадский жук боится этого, как огня: уксус и горчица спасут ваш картофель сегодня в 3:20

Продукты с кухни — лучший пестицид: неожиданное оружие против вредителей

Простой и доступный метод борьбы с колорадским жуком на картофеле – горчица и уксус. Эффективно отпугивает вредителей , не вредит человеку и окружающей среде. Узнайте подробности!

Читать полностью » Сохраните старых любимцев: пересадка многолетников в начале осени сегодня в 2:50

Как обновить клумбы осенью: секреты успешной пересадки многолетников

Узнайте, когда и как правильно пересаживать многолетники в конце лета, чтобы ваша клумба заиграла новыми красками и радовала глаз в следующем сезоне.

Читать полностью » Ошибки при посадке моркови: какие растения негативно влияют на вкус и урожайность сегодня в 2:20

Почему сладкая морковь вдруг становится мелкой и жесткой: виноваты соседи по огороду

Узнайте, какие растения категорически нельзя сажать рядом с морковью, чтобы не испортить урожай. Избегайте этих ошибок и получите сочные корнеплоды!

Читать полностью » Как легко вырастить нескончаемый запас свежего орегано сегодня в 1:43

Как черенки орегано наполнят вашу кухню свежестью: недостаточно знать, нужно попробовать

Узнайте, как легко и быстро вырастить орегано дома, используя черенки. Греческий сорт — идеальный выбор для вашей кухни и сада.

Читать полностью » Удаляем коробочки, сохраняем листья: секреты ухода за лилиями сегодня в 1:20

Удаляем семенные коробочки, но оставляем листья: как обрезать лилии для здоровья

Правильная обрезка лилий после цветения – ключ к их здоровью и пышному цветению в следующем году. Узнайте, когда удалять семенные коробочки, зачем сохранять зеленую массу и как подготовить луковицы к зиме. Советы по мульчированию и подкормке для обильного цветения.

Читать полностью » Ракушечник в ландшафтном дизайне Башкортостана: советы по выбору и применению сегодня в 0:22

Планируете использовать ракушечник в Уфе: узнайте 4 главных правила, чтобы не ошибиться

Узнайте, как правильно выбрать и использовать ракушечник в условиях морозного климата Башкортостана. Секреты долговечности и советы по применению.

Читать полностью » Что посадить после картофеля: лучшие культуры для севооборота и богатого урожая сегодня в 0:20

Что нельзя сажать после картофеля никогда: три врага урожая, которые погубят почву

После картофеля выбирайте морковь, лук или сидераты: они спасут почву от истощения и грибка. Узнайте, почему томаты под запретом, а горчица — лучший друг вашего огорода. Секреты севооборота для обильных урожаев!

Читать полностью » С 1 сентября дачникам разрешат продавать урожай с участка без оформления бизнеса вчера в 23:08

Урожай с дачи под запретом? Что изменится для садоводов с 1 сентября

С осени 2025 года вступят в силу уточнения к закону о садоводстве. Рассказываем, в каких случаях продажа урожая на дачном участке остаётся законной, а при каких предпринимательская деятельность в СНТ может привести к штрафу и судебному разбирательству.

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить нежное куриное филе в сметане
Красота и здоровье

5 продуктов, которые повышают шансы стать отцом: мнение диетолога Елены Хохловой
Туризм

Как защитить себя от кражи в путешествии: разделение денег
Туризм

Помогает ли туристическая страховка при потере документов
Садоводство

Борьба с муравьями: экологические методы против химических средств
Питомцы

Выпадение зубов у кошек связано с пародонтитом, травмами и резорбцией
Спорт и фитнес

Трудности при вставании со стула связаны со слабостью мышц — физиотерапевт Барт Макдональд
Спорт и фитнес

Эксперт по здоровому старению Джойнер рекомендовал упражнения для улучшения осанки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru