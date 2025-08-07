Добавляю лимон и кумин к картошке — такую пикантную закуску просят все соседи летом к пиву
Эта закуска с лёгким цитрусовым ароматом и восточными нотками отлично подойдёт к холодному бокалу пива или бокалу белого вина в летний вечер.
Ингредиенты
-
500 г молодых картофелин.
-
1 стакан воды.
-
Чёрный перец и соль по вкусу.
-
1 лимон.
-
2 ст. л. оливкового масла.
-
Цедра лимона (обрезки кожуры).
-
6–7 оливок без косточек, мелко нарезанных.
-
Мелко нарезанная петрушка по вкусу.
-
½ ч. л. молотого кумина (зиры).
Приготовление
-
Нарежьте картошку дольками — примерно так же, как обычно нарезают яблоки.
-
Смешайте её в глубокой миске с остальными ингредиентами (кроме петрушки) и хорошо перемешайте.
-
Выложите картофель в хорошо разогретую сковороду на умеренном огне и залейте стаканом воды.
-
Накройте крышкой и готовьте около 15 минут, пока картошка не станет мягкой.
-
Затем снимите крышку, чтобы вода испарилась, и картофель немного подрумянился.
-
Подавайте, посыпав свежей петрушкой.
