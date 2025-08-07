Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:02

Добавляю лимон и кумин к картошке — такую пикантную закуску просят все соседи летом к пиву

Как приготовить картофель с лимоном и кумином: восточный рецепт пикантной закуски

Эта закуска с лёгким цитрусовым ароматом и восточными нотками отлично подойдёт к холодному бокалу пива или бокалу белого вина в летний вечер.

Ингредиенты

  • 500 г молодых картофелин.

  • 1 стакан воды.

  • Чёрный перец и соль по вкусу.

  • 1 лимон.

  • 2 ст. л. оливкового масла.

  • Цедра лимона (обрезки кожуры).

  • 6–7 оливок без косточек, мелко нарезанных.

  • Мелко нарезанная петрушка по вкусу.

  • ½ ч. л. молотого кумина (зиры).

Приготовление

  1. Нарежьте картошку дольками — примерно так же, как обычно нарезают яблоки.

  2. Смешайте её в глубокой миске с остальными ингредиентами (кроме петрушки) и хорошо перемешайте.

  3. Выложите картофель в хорошо разогретую сковороду на умеренном огне и залейте стаканом воды.

  4. Накройте крышкой и готовьте около 15 минут, пока картошка не станет мягкой.

  5. Затем снимите крышку, чтобы вода испарилась, и картофель немного подрумянился.

  6. Подавайте, посыпав свежей петрушкой.

