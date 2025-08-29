Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Цедра лимона
Цедра лимона
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:09

Не спешите выбрасывать лимонные корки: иначе рискуете потерять урожай

Экологи объяснили, чем полезна лимонная цедра для растений и садовых инструментов

Лимон — незаменимый фрукт на кухне, но его кожура может быть не менее полезна и в саду. Часто выбрасываемая после готовки цедра содержит природные кислоты и эфирные масла, которые работают как удобрение, средство от вредителей и даже дезинфицирующий раствор. Используя лимонные корки, садоводы получают бесплатный и экологичный ресурс, который помогает укреплять растения и поддерживать чистоту участка.

Естественный контроль над вредителями

Отвар из лимонных корок можно использовать для опрыскивания растений. Он эффективно отпугивает тлю, белокрылку и муравьёв, не причиняя вреда полезным насекомым.

Натуральное удобрение

В кожуре содержатся калий, кальций и магний. Достаточно закопать её в почву или разложить у основания растений, чтобы подпитать землю и стимулировать рост культур.

Ускоритель компоста

Кислотность лимона ускоряет разложение органических остатков. Добавив корки в компостную кучу, можно быстрее получить питательную смесь для сада.

Репеллент против муравьёв

Цитрусовый запах муравьи не переносят. Если положить корки возле тропинок или у входа в дом, они создадут естественный барьер и не допустят проникновения насекомых внутрь.

Дезодоратор компоста

Чтобы убрать неприятные запахи в компостной куче, стоит просто добавить туда лимонную цедру. Она не только нейтрализует ароматы, но и придаёт свежесть.

Освежитель воздуха

Отвар из кожуры лимона можно использовать как натуральный ароматизатор для сада и зоны отдыха. Лёгкий цитрусовый запах освежает пространство и делает его более приятным.

Чистка садового инвентаря

Лимонные корки помогут содержать инструменты в чистоте. Их сок обладает антисептическими свойствами, предотвращает появление ржавчины и уничтожает бактерии. Достаточно протереть секатор или нож коркой и быстро ополоснуть водой.

Советы по применению

• Используйте кожуру умеренно, постепенно увеличивая количество.
• Перед добавлением в почву измельчите или разомните корки, чтобы активировать эфирные масла.
• Равномерно распределяйте их в компосте или земле.
• Регулярно обновляйте корки, так как они быстро высыхают и теряют эффективность.

Лимонная кожура — это "золотое" удобрение, которое заменяет магазинные препараты, помогает бороться с вредителями и улучшает здоровье растений. С её помощью можно сэкономить, уменьшить количество отходов и сделать уход за садом экологичным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почва раскроет все секреты: как правильно поливать огород, чтобы он ожил сегодня в 19:19

Всего один секрет полива – и ваши растения не узнают, что такое засуха

Узнайте о преимуществах редкого, но обильного полива. Как правильно увлажнять почву, чтобы корни растений получали достаточно влаги, были устойчивыми к засухе и приносили богатый урожай.

Читать полностью » В Камчатском крае дачники создают газоны без частой стрижки и полива сегодня в 14:13

Хотели зелёный ковёр, а получили жёлтые проплешины — типичная ошибка камчатцев

Газон без забот — мечта многих. На Камчатке она ближе, чем кажется: секреты выбора растений и хитрости ухода сведут хлопоты к минимуму.

Читать полностью » Бесплатный свет для рассады: как использовать люминесцентные лампы для обильного урожая – советы эксперта сегодня в 14:03

Этот копеечный свет творит чудеса с рассадой: раскройте секрет обильного урожая

Раскрываем секреты экономии при выращивании рассады. Самодельные кассеты, грунт, освещение, фитильный полив и закаливание - залог богатого урожая с минимальными затратами!

Читать полностью » Патио стало популярным элементом загородных участков в Тамбовской области сегодня в 13:11

Всего несколько шагов — и двор превращается в место притяжения для семьи: чем патио покорило тамбовчан

Узнайте, как создать патио своими руками в Тамбовской области. Пошаговая инструкция и советы по выбору материалов для комфортного отдыха на свежем воздухе.

Читать полностью » Как мульчирование почвы улучшает структуру, сохраняет влагу и увеличивает урожайность сегодня в 13:03

Тепло зимой, прохлада летом: мульча – ваш личный климат-контроль для растений!

Узнайте о ключевых преимуществах мульчирования почвы для здоровья растений и увеличения урожая. Секреты защиты от сорняков, сохранения влаги и улучшения структуры земли.

Читать полностью » Коричневые кончики листьев у комнатных растений появляются из-за сухого воздуха сегодня в 12:41

Красивый цветок сегодня, безжизненный стебель завтра: к чему приводит ошибка в поливе

Почему у комнатных растений сохнут кончики листьев? Вовсе не из-за нехватки воды. Причина неожиданная — и решение проще, чем кажется.

Читать полностью » Режим полива перца: когда и как поливать – раскроем секрет богатого урожая сегодня в 12:03

Этот секретный метод полива увеличит урожай перца вдвое: раскрою секрет опытных огородников

Узнайте о важности правильного режима полива для выращивания перца. Экспертные советы по частоте увлажнения, температуре воды и контролю влажности для богатого урожая.

Читать полностью » Размножение флоксов зелёными черенками обеспечивает приживаемость до 100% сегодня в 11:24

Флоксы, которые приживаются почти на 100% — садоводы называют этот способ безотказным

Хотите, чтобы любимые флоксы цвели пышнее и чаще? Узнайте, как правильно укоренять черенки и создавать для них идеальные условия.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи обнаружили останки жертв чумы: что это значит для науки
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала упражнение для сжигания жира после 40 лет
Питомцы

Эксперты объяснили, как правильно содержать джек-рассела в маленькой квартире
Наука и технологии

Астробиологи предложили новый подход к поиску жизни на экзопланетах
Туризм

Валуев поддержал инициативу стимулировать внутренний туризм бесплатными перелётами
Еда

Нутрициолог Чаевская предупредила об опасности пластиковой кухонной утвари
Культура и шоу-бизнес

Писательница Елена Михалкова назвала Пушкина источником вдохновения для работы
Садоводство

Какие инструменты заменяют лопату на огороде: вилы, мотыга, плоскорез и культиватор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru