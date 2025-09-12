Лимонный пирог: простота, которая обманывает, скрывая глубину вкуса за маской лёгкости

Хотите удивить гостей или просто побаловать себя вкусной домашней выпечкой? Этот пирог с лимонной начинкой — идеальный выбор! Яркий цитрусовый аромат и нежная текстура делают его настоящим хитом для любителей лимонов. Готовка требует немного времени и усилий, но результат стоит каждого шага.

Ингредиенты для теста и начинки

Пшеничная мука — 200 г

Сливочное масло (холодное) — 100 г

Сахар — 50 г

Куриное яйцо — 1 шт.

Лимон (цедра и сок) — 1 шт.

Лимоны — 3 шт.

Сахар — 200 г

Пшеничная мука — 50 г

Куриные яйца — 4 шт.

Пошаговое приготовление

Просейте муку, чтобы насытить её кислородом. Сливочное масло натрите на крупной тёрке прямо в муку, быстро порубите ножом или разотрите руками до состояния крошки. Добавьте цедру с одного лимона (только жёлтую часть, чтобы не было горечи), сахар и яйцо. Влейте сок половины лимона. Если тесто получается слишком сухим, добавьте немного холодной воды. Замесите мягкое, слегка липнущее тесто.

Переложите тесто в форму, распределите по дну и сформируйте бортики. Смазывать форму не нужно. Отправьте в холодильник на 15 минут. Затем накройте пергаментом и засыпьте груз (горох или фасоль). Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 10-15 минут, снимите груз и допекайте ещё 5 минут.

Пока основа выпекается, подготовьте лимоны: тщательно помойте и ошпарьте кипятком. Натерите цедру с трёх лимонов, избегая белой горькой части. Смешайте цедру с сахаром и оставьте на 15 минут для раскрытия аромата. Затем выжмите сок — должно получиться около стакана.

В сахар с цедрой добавьте муку, тщательно перемешайте. Влейте лимонный сок и снова перемешайте. Вбейте яйца и взбейте венчиком до однородности. Оставьте смесь на 15 минут, чтобы сахар полностью растворился.

Вылейте начинку на остывшую песочную основу. Выпекайте при температуре 160 °C около 30 минут. Время может варьироваться в зависимости от духовки — ориентируйтесь на золотистую корочку и плотность начинки.

Дайте пирогу полностью остыть, аккуратно извлеките из формы и подавайте к чаю. Этот лимонный пирог порадует вас своей свежестью и нежностью!

Полезные советы