Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:52

Лимонный крем, который взорвет ваши вкусовые рецепторы

Как сделать лимонный крем из яиц без сливок — пошаговая инструкция

Вы когда-нибудь пробовали десерт, который сочетает в себе яркий вкус лимона и нежную текстуру заварного крема? Лимон с яйцом — это именно то лакомство, которое поднимет вам настроение и удивит ваших гостей. Приготовление этого десерта не займет много времени, а благодаря способу варки на пару, он получится идеально гладким и насыщенным.

Ингредиенты

  • Яйца — 3 шт.
  • Лимонный сок (из 3-4 лимонов) — 200 мл
  • Лимонная цедра (с одного лимона) — 1 ч. л.
  • Сахар — 200 г
  • Кукурузный крахмал — 20 г

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки лимонов. Возьмите три крупных или четыре средних плода. Тщательно промойте их с содой и щеткой, чтобы удалить восковую оболочку. С одного лимона аккуратно натрите цедру, избегая белого слоя, который может придать горечь.

Выжмите сок из всех лимонов, используя соковыжималку. Вам потребуется 200 мл сока. Процедите сок через сито, чтобы избавиться от косточек. В огнеупорную миску вбейте яйца, добавьте сахар и перемешайте. Затем добавьте крахмал и цедру, снова перемешайте. Влейте лимонный сок и доведите до однородности.

В кастрюле вскипятите немного воды и поставьте миску с яичной массой сверху. Вода не должна касаться дна миски. На маленьком огне, постоянно помешивая, варите до загустения (около 5 минут). Готовый десерт обязательно процедите через сито, чтобы избавиться от остатков цедры и сгустков.

Перелейте десерт в стеклянную банку и уберите в холодильник до полного остывания. В итоге у вас получится примерно 350 мл крема. Подавайте лимонный десерт как самостоятельное блюдо или в качестве добавки к другим десертам.

