Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приправа гвоздика
Приправа гвоздика
© Designed by Freepik by kamranaydinov is licensed under Public domian
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована 08.08.2025 в 23:34

Кухонные запахи исчезнут навсегда: бабушкин секрет с лимоном и этой пряностью творит чудеса

Натуральный ароматизатор: лимон и гвоздика против запахов и насекомых в доме

В поисках свежести на кухне мы часто тратим деньги на ароматизаторы и химические спреи. Но есть способ, проверенный поколениями: обычный лимон, утыканный сушёными гвоздиками. Это просто, дешево, экологично — и работает уже через несколько минут после установки.

История, проверенная временем

Эта хитрость досталась многим от бабушек.

"Сколько бы я ни убирала, запахи лука и чеснока оставались. Однажды в гостях у бабушки я заметила, что на кухне всегда свежо, даже после приготовления рыбы. Секрет оказался прост — лимон, в который воткнута гвоздика", — делится хозяйка Юлия Марке.

Почему это работает

  • Лимон обладает антибактериальными свойствами и очищает воздух.

  • Гвоздика — натуральный антисептик с насыщенным ароматом, который насекомые и тараканы не переносят. Вместе они не просто маскируют запахи, а нейтрализуют их.

Как сделать ароматизатор своими руками

  1. Возьмите свежий лимон и сделайте несколько надрезов.

  2. Воткните в них сушёные бутоны гвоздики.

  3. Поставьте на блюдце в открытом виде или подвесьте в тканевом мешочке в удобном месте кухни.

Совет: меняйте лимон раз в неделю для сохранения эффекта. Можно экспериментировать с апельсином или грейпфрутом, чтобы изменить аромат.

Дополнительные бонусы

  • Приятный, "тёплый" запах создаёт уют.

  • Лимон и гвоздика отпугивают некоторых насекомых, включая комаров.

  • Подходит не только для кухни, но и для ванной, кладовой, автомобиля.

Экологично и безопасно

В отличие от аэрозолей и химических ароматизаторов, этот способ не содержит токсинов, безопасен для детей и домашних животных и не загрязняет окружающую среду.

Лимон с гвоздикой — это маленький, но эффективный секрет, который легко вернуть в обиход, чтобы кухня (и не только) всегда была свежей, а нежеланные запахи — в прошлом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жидкое мыло и кальцинированная сода помогают восстановить свежесть занавесок сегодня в 0:19

Потемнел и пожелтел? Вот как легко вернуть тюлю белоснежный вид без дорогих средств

Занавески потеряли белизну и покрылись жёлтым налётом? Рассказываем, как вернуть свежесть тюлю с помощью трёх простых средств и пары шагов дома.

Читать полностью » Как мыть пол, чтобы он был по-настоящему чистым и приятным на ощупь вчера в 23:43

Липкий кошмар закончился: гениальный трюк, чтобы пол блестел без разводов

Узнайте, как правильно мыть пол, чтобы он сиял чистотой и не оставалось разводов. Секреты выбора воды, раствора и техники мытья.

Читать полностью » Как убрать жирный налёт на кухне без лишних усилий вчера в 22:10

Липкий жир исчезнет навсегда: вот 3 секрета чистой кухни от опытных хозяек

Устали от липкого жира на кухне? 3 простых и бюджетных способа помогут справиться с проблемой без лишних затрат времени и сил.

Читать полностью » Как быстро и эффективно почистить ковёр, если в доме есть собака вчера в 21:01

Шерсть и запах исчезают с ковра за один раз — смесь, которую подсказали в химчистке

Простой и действенный способ почистить ковёр от шерсти и грязи, если в доме есть собака. Всего три ингредиента и минимум усилий.

Читать полностью » Чем мыть плитку, ламинат, паркет и ковролин, чтобы не повредить покрытие вчера в 20:22

Пол сияет, как новый: раскроем секреты уборки разных покрытий — вы удивитесь

Узнайте, как ухаживать за полами из плитки, паркета, ламината и ковролина, чтобы они оставались красивыми и служили годами без лишних затрат.

Читать полностью » Топ-5 мест для хранения консервированных продуктов: где сохранить заготовки надолго вчера в 19:03

Банки под кроватью: где ещё можно хранить заготовки, чтобы не тратить много места

Узнайте, где лучше хранить банки с заготовками в квартире, чтобы они сохранялись свежими, и как эффективно использовать пространство для их размещения.

Читать полностью » Порядок на кухне: эффективные способы хранения пакетов вчера в 18:09

Убирайте пакет с пакетами: как сэкономить место на кухне за 10 минут

Узнайте, как с помощью простого метода сложить пакеты так, чтобы они занимали минимум места и не создавали беспорядка на кухне.

Читать полностью » Шумоизоляция стен и полов: какие методы реально работают в борьбе с шумом вчера в 17:59

Шум от соседей: как выбрать звукоизоляцию для квартиры, чтобы забыть о проблемах с шумом

Узнайте, какие существуют способы шумоизоляции квартиры и как эффективно снизить уровень шума от соседей или с улицы, выбирая между каркасными и бескаркасными конструкциями.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Закладываем фундамент для будущего цветения: как ухаживать за клумбами в августе в Амурской области
Еда

Тайские повара раскрыли рецепт соуса нам пхриг нум с овощами и шкварками
Питомцы

В Аризоне туристка получила счёт $20 тыс. за лечение после укуса летучей мыши
Туризм

Менеджер Flowwow Шабельникова дала советы по маршруту по испанской части Страны Басков
Еда

Рецепт рулета из лаваша с корейской морковкой от шеф-повара
Авто и мото

Как изменился Geely Coolray с 2018 года: платформа, мотор и продажи
Наука и технологии

Корабль Chrysalis сможет перевезти 2400 человек к Проксима Центавра b за 40 трлн км
Авто и мото

Kia представит электрокроссовер EV5 GT в Европе и Канаде весной 2026 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru