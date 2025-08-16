Водный камень разрушает сантехнику быстрее, чем кажется: как остановить проблему

Водный камень — настоящий бич ванных комнат, а унитаз особенно часто становится местом его стойких отложений. Кажется, что сколько ни чисти, белёсые известковые полосы будто въелись навсегда. Но у профессиональных клинеров есть секрет: простое и дешёвое средство, которое справляется с налётом лучше уксуса и соды.

Секретное оружие — лимонная кислота

Лимонная кислота — универсальный помощник в быту. Она обладает антибактериальными, противогрибковыми, обезжиривающими и отбеливающими свойствами. В быту используется в виде белого порошка, который получают из лимонного сока. Найти его можно практически в любом супермаркете на полках с бытовой химией.

Как почистить унитаз лимонной кислотой

Важно: используйте лимонную кислоту в сухом виде — так она действует сильнее. Работайте в перчатках, чтобы защитить кожу от раздражения.

Вылейте в унитаз ведро горячей воды — это размягчит налёт. Когда вода немного остынет, обильно посыпьте налёт лимонной кислотой. Оставьте на несколько минут, затем протрите щёткой. При стойких загрязнениях просто повторите процедуру.

Всего несколько минут — и унитаз снова сияет белизной, без резких запахов, агрессивных средств и изнуряющего трения.