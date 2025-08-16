Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Унитаз
Унитаз
© Flickr by Marco Verch is licensed under CC BY 2.0
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 22:23

Водный камень разрушает сантехнику быстрее, чем кажется: как остановить проблему

Лимонная кислота очищает унитаз от известкового налёта лучше уксуса и соды

Водный камень — настоящий бич ванных комнат, а унитаз особенно часто становится местом его стойких отложений. Кажется, что сколько ни чисти, белёсые известковые полосы будто въелись навсегда. Но у профессиональных клинеров есть секрет: простое и дешёвое средство, которое справляется с налётом лучше уксуса и соды.

Секретное оружие — лимонная кислота

Лимонная кислота — универсальный помощник в быту. Она обладает антибактериальными, противогрибковыми, обезжиривающими и отбеливающими свойствами. В быту используется в виде белого порошка, который получают из лимонного сока. Найти его можно практически в любом супермаркете на полках с бытовой химией.

Как почистить унитаз лимонной кислотой

Важно: используйте лимонную кислоту в сухом виде — так она действует сильнее. Работайте в перчатках, чтобы защитить кожу от раздражения.

  1. Вылейте в унитаз ведро горячей воды — это размягчит налёт.

  2. Когда вода немного остынет, обильно посыпьте налёт лимонной кислотой.

  3. Оставьте на несколько минут, затем протрите щёткой.

  4. При стойких загрязнениях просто повторите процедуру.

Всего несколько минут — и унитаз снова сияет белизной, без резких запахов, агрессивных средств и изнуряющего трения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как провести кабель к телевизору без испорченного вида проводами сегодня в 14:11

Секрет аккуратных кабелей, который знают не все: как подключить телевизор незаметно

Как аккуратно проложить кабель к телевизору, чтобы провода не торчали и интерьер выглядел опрятно.

Читать полностью » Зачем подключать телевизор кабелем при наличии встроенного Wi-Fi сегодня в 13:09

Кабель к телевизору: зачем я проложил его даже при встроенном Wi-Fi

Почему проводное подключение телевизора остаётся актуальным даже при наличии Wi-Fi, и что это даёт в реальном использовании.

Читать полностью » Оптимальное расположение роутера для стабильного сигнала в квартире сегодня в 12:07

Интернет будет всегда: ошибки, из-за которых роутер теряет половину сигнала

Как выбрать место для роутера в квартире, чтобы сигнал был стабильным и покрывал все комнаты.

Читать полностью » Как правильно хранить корм для домашних животных сегодня в 11:06

Почему правильное хранение корма в доме продлевает жизнь питомцу

Правила хранения корма для домашних животных и ошибки, которые могут испортить продукт и навредить питомцу.

Читать полностью » Что убрать с кухни, чтобы питомцы были в безопасности сегодня в 10:03

Что я убрал с кухни, чтобы мой питомец был в безопасности

Как защитить кухню от питомцев: что стоит убрать, куда спрятать и как избежать опасностей для животных.

Читать полностью » Как сочетать аквариум с мебелью и освещением в комнате сегодня в 9:50

Секрет гармонии: аквариум, мебель и свет в одной композиции

Как сочетать аквариум с мебелью и освещением, чтобы он выглядел как часть интерьера, а не отдельный предмет.

Читать полностью » Террариум в стене: дизайн и технические нюансы сегодня в 8:56

Живые картины: как вписать террариум в стену квартиры

Как встроить террариум с растениями в стену, превратив его в эффектную «живую картину» без вреда для интерьера.

Читать полностью » Подсветка аквариума как элемент интерьерного освещения сегодня в 7:56

Неожиданный эффект от подсветки аквариума в интерьере

Личный опыт использования подсветки аквариума как атмосферного освещения в интерьере квартиры.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи расшифровали хеттскую табличку с предсказаниями по птицам
Еда

Врач объяснила, как избежать переедания и усталости с помощью перекусов
Питомцы

Всемирный день кошек в Тульской области отметили напоминанием о законе
ДФО

Землетрясение магнитудой 5,3 балла зарегистрировано у побережья Камчатки вечером 16 августа
Туризм

Россияне заявили о нарушениях порядка со стороны туристов из Китая — жалобы поступают массово
ЮФО

Краснодарский край вошёл в топ регионов для приёма иностранцев
ДФО

22 августа могут состояться переговоры Трампа, Путина и Зеленского – СМИ
Красота и здоровье

Врач назвала симптомы, при которых боль в груди требует немедленного вызова скорой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru