Lexus LC
Lexus LC
© commons.wikimedia.org by Washington Costa/Ministry of Development, Industry, Trade and Services (MDIC) is licensed under CC BY-SA 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:01

Раздельная оптика и буква L: что скрывает новый концепт Lexus

На выставке в Монтерее дебютировал концепт Lexus Sport с фирменными L-образными ДХО

На выставке в Монтерее (Калифорния) компания Toyota Motor представила экспериментальное купе Lexus Sport Concept. Эта концепция не только демонстрирует новые дизайнерские решения Lexus, но и намекает на появление серийной модели в схожем стиле.

Дизайн и особенности экстерьера
Купе получило низкий, приземистый силуэт с ярко выраженными округлыми крыльями и длинным капотом. В кузове множество вентиляционных каналов, а головная оптика выполнена необычно: вместо привычных блоков светотехника разнесена на отдельные элементы.

Сохранился фирменный элемент Lexus — ДХО в форме стилизованной буквы L.
Передняя часть акцентирована большим центральным воздуховодом, нижняя кромка которого дополнена сплиттером.

На корме установлен спойлер с сервоприводом, который в сложенном состоянии плавно продолжает линию крыши.

Детали конструкции

  • дверные проёмы получились небольшими из-за массивных порогов, что делает посадку в салон менее удобной;
  • салон расположен строго по центру базы, без смещения к осям;
  • предполагается, что двигатель будет установлен за сиденьями, то есть по классической среднемоторной схеме.

Что известно о технике?
На данный момент Toyota не раскрывает никаких характеристик концепта. Пока это лишь дизайнерское видение, и подробности о силовой установке и возможной платформе остаются за кадром.

Итог
Lexus Sport Concept — это взгляд в будущее спортивных купе бренда. Серийная версия, если появится, наверняка сохранит фирменные дизайнерские акценты и получит среднемоторную компоновку.

