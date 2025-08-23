Раздельная оптика и буква L: что скрывает новый концепт Lexus

На выставке в Монтерее (Калифорния) компания Toyota Motor представила экспериментальное купе Lexus Sport Concept. Эта концепция не только демонстрирует новые дизайнерские решения Lexus, но и намекает на появление серийной модели в схожем стиле.

Дизайн и особенности экстерьера

Купе получило низкий, приземистый силуэт с ярко выраженными округлыми крыльями и длинным капотом. В кузове множество вентиляционных каналов, а головная оптика выполнена необычно: вместо привычных блоков светотехника разнесена на отдельные элементы.

Сохранился фирменный элемент Lexus — ДХО в форме стилизованной буквы L.

Передняя часть акцентирована большим центральным воздуховодом, нижняя кромка которого дополнена сплиттером.

На корме установлен спойлер с сервоприводом, который в сложенном состоянии плавно продолжает линию крыши.

Детали конструкции

дверные проёмы получились небольшими из-за массивных порогов, что делает посадку в салон менее удобной;

салон расположен строго по центру базы, без смещения к осям;

предполагается, что двигатель будет установлен за сиденьями, то есть по классической среднемоторной схеме.

Что известно о технике?

На данный момент Toyota не раскрывает никаких характеристик концепта. Пока это лишь дизайнерское видение, и подробности о силовой установке и возможной платформе остаются за кадром.

Итог

Lexus Sport Concept — это взгляд в будущее спортивных купе бренда. Серийная версия, если появится, наверняка сохранит фирменные дизайнерские акценты и получит среднемоторную компоновку.