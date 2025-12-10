Симптомы уходят, болезнь остается: эта ошибка в приеме лекарств срывает лечение

Прерывать назначенный курс лечения нельзя, даже если человеку субъективно стало лучше, отметил невролог Павел Рожков. О популярной ошибке он рассказал в комментарии NewsInfo.

Решение о длительности и порядке приема препаратов всегда принимает лечащий врач, подчеркнул эксперт. По словам специалиста, пациент не может самостоятельно определить, достаточно ли по времени он принимал лекарства, даже если симптомы уменьшились. Невролог отметил, что многие препараты требуют длительного курса, чтобы закрепить результат или остановить воспалительный процесс.

"Лечение достаточный процесс сложный. Многие процессы лечебные заключаются именно в длительном приеме лекарства, чтобы закрепить эффект, остановить воспаление, либо улучшить обмен веществ. Сложно сказать без знаний лекарства, не предоставляется такая функция пациенту определять, ему стало лучше или хуже и заканчивать прием лекарств", — пояснил Рожков.

Он отметил, что существует синдром отмены, при котором резкое прекращение приема может ухудшить состояние.

"Антибиотики отменять нельзя раньше времени, если начали принимать. Даже если стало лучше, воспалительный процесс может быть достаточно сложно протекающий, если бактерий хоть небольшое количество осталось, а человек чувствует себя уже лучше, то недолеченные бактерии могут опять начать свою жизнедеятельность, развиваться и повторный регресс будет или рецидив воспаления", — подчеркнул невролог.

Некоторые лекарства начинают работать только спустя несколько дней после начала приёма, отметил врач. А витамины, по словам эксперта, таким действием не обладают и могут быть прекращены к приёму без последствий. Специалист добавил, что курс, назначенный врачом, нельзя нарушать, поскольку это создаст риски для здоровья.