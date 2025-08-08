Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink is licensed under Creative Commons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 3.0 Unported
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:11

В Минздраве решали судьбу жизненно важных лекарств: кто получил шанс, а кто остался за бортом

В Минздраве одобрили четыре новых препарата для лечения рака, 15 получили отказ

В Минздраве завершилось двухдневное заседание комиссии по формированию перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) — события, которое с нетерпением ждут пациенты и врачи. От решений комиссии напрямую зависит, появятся ли у больных шанс на современные и более эффективные методы лечения. На этот раз обсуждение принесло как долгожданные победы, так и болезненные разочарования.

Лекарства, которые войдут в перечень
Онкология стала ключевой темой заседания. Среди принятых решений:

  • Камрелизумаб (арейма) — новый иммуноонкологический чекпойнт-ингибитор для лечения рака пищевода и носоглотки, устойчивых к стандартной терапии. Препарат будет производиться в России по полному циклу, что повысит доступность.
  • Капивасертиб — инновационное средство против рака молочной железы. Цена для российского рынка оказалась в пять раз ниже мировой, что даёт тысячам женщин реальный шанс на лечение.
  • Энфортумаб ведотин — для терапии рака мочевого пузыря.
    Препарат для лечения запущенного рака простаты.

"Мы рады, что в стране появляются собственные разработки, а лекарственная терапия становится приоритетом перед хирургией", — отметила глава Ассоциации онкопациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова.

Препараты, которые не прошли
Однако в список не попали несколько средств, которые врачи считают критически важными:

  • лекарства для лечения рака поджелудочной железы и лёгких;
  • комбинация препаратов против множественной миеломы;
  • два инновационных средства против лимфом, способные давать полную ремиссию у более чем 40%
  • тяжёлых пациентов, включая паллиативных.

Боровова подчеркнула, что из-за отсутствия доступа к таким препаратам страдают и молодые пациенты:

"У нас был случай — парень 23 лет с лимфомой. Мы не смогли добиться лечения, и он ушёл. Фонд "Круг добра” помогает только до 19 лет. Чем виноват тот, кто заболел на год позже?"

Критика пациентского сообщества
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев обратил внимание, что из 25 рассмотренных препаратов 15 получили отказ, 8 рекомендованы в ограничительные списки, а 2 исключены.
Он назвал главной проблемой приоритет экономических соображений над клиническими данными:

"Фактически комиссия исходит из принципа "нулевого влияния на бюджет”, как и в программе "14 высокозатратных нозологий”. Это серьёзный барьер для всех инновационных препаратов".

Жулев предложил разделить клиническую и экономическую экспертизу, чтобы обеспечить справедливый доступ пациентов к эффективной терапии, как это реализовано в фонде "Круг добра".

