Домашняя аптечка осенью
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:00

Аптечка, которая действительно работает: эти три таблетки должны быть в каждом доме

Домашняя аптечка должна быть укомплектована так, чтобы помочь в любой нештатной ситуации, напомнил терапевт Никита Харлов. В беседе с NewsInfo он перечислил основные препараты и средства, которые стоит включить в ее состав.

Желательно, чтобы в нужный момент в домашней аптечке оказался аспирин, рекомендует доктор.

"Аспирин должен лежать у всех. Он на все случаи работает, даже на экстренные. В случае инфаркта люди могут разжевать таблетку аспирина. Аспирин идёт и как обезболивающее", — подсказал медик.

По словам терапевта, в домашней аптечке должны быть и антибиотики.

"Антибиотики какие-нибудь из нетоксичных, типа пенициллинов или макролидов, потому что бывают разные ситуации. Не только отравиться можно, но и получить загноение какой-нибудь раны. Антибиотики могут спасти жизнь человека", — предупредил врач.

Терапевт назвал и лекарства домашней аптечки для помощи в случае стресса.

"Пропранолол. Он блокирует адреналин и может остановить избыточный быстрый пульс, снизить давление, прекратить паническую атаку, если у человека это происходит", — отметил эксперт.

В список обязательных для домашней аптечки средств доктор также включил антисептики, обезболивающие мази и перевязочные материалы.

