Лекарства
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:47

Лекарства бросать нельзя: нормальное давление без терапии обернётся инсультом и внезапным инфарктом

Профессор Вера Ларина назвала опасные медицинские мифы о гипертонии, вакцинации и простуде

Здоровье всегда окружено десятками советов и народных "правил", многие из которых не имеют под собой научной основы. К сожалению, мифы о лечении и профилактике болезней могут привести к серьёзным ошибкам, которые отражаются на жизни и самочувствии людей.

"Преждевременное прекращение медикаментозной терапии не рекомендуется, поскольку сохраняется высокий риск сердечно-сосудистых осложнений", — предупредила профессор Вера Ларина, заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Самый распространённый миф: отказ от лекарств при нормальном давлении

Многие пациенты считают, что если давление нормализовалось, лекарства больше не нужны. На деле гипертония — хроническое заболевание, требующее постоянного контроля. Прекращение терапии ведёт к обострениям, инсультам и инфарктам.

Медикаментозное лечение назначается для поддержания стабильного давления и защиты органов-мишеней — сердца, почек, сосудов.

Вакцинация: мифы и факты

Ещё одна устойчивая ошибка — убеждение, что прививки вредны. На самом деле вакцинация остаётся самым эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний. Благодаря массовым прививкам удалось снизить смертность от кори, дифтерии, полиомиелита и других опасных инфекций.

Профилактика неинфекционных заболеваний, таких как диабет и гипертония, строится на других принципах — контроле веса, отказе от курения, рациональном питании и физических нагрузках.

Насморк и простуда: недооценённая опасность

Некоторые уверены, что обычный насморк — пустяк. Но это симптом ОРВИ, при котором человек становится источником инфекции ещё до того, как болезнь проявилась в полную силу. Игнорирование симптомов повышает риск заражения окружающих и осложнений у самого пациента.

Антибиотики при вирусах: ошибочный подход

Многие люди до сих пор верят, что антибиотики помогут при гриппе или коронавирусе. Это опасное заблуждение. Антибиотики действуют только на бактерии, и их применение при вирусах не даёт эффекта. Более того, бесконтрольное употребление приводит к развитию устойчивых штаммов бактерий. Принимать такие препараты можно только по назначению врача.

Сравнение популярных мифов

Миф Реальность Последствия
Давление нормализовалось → можно бросить лекарства Лечение должно быть постоянным Риск инсульта и инфаркта
Прививки вредят здоровью Вакцинация спасает от инфекций Рост эпидемий
Насморк безопасен Это симптом заразной инфекции Быстрое распространение ОРВИ
Антибиотики помогают от вирусов Они эффективны только против бактерий Антибиотикорезистентность

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: прекращение приёма лекарств при нормальном давлении.
    Последствие: скачки давления, инсульт.
    Альтернатива: продолжать лечение под контролем врача.

  • Ошибка: отказ от прививок.
    Последствие: риск тяжёлых инфекций.
    Альтернатива: своевременная вакцинация.

  • Ошибка: игнорирование симптомов простуды.
    Последствие: заражение окружающих.
    Альтернатива: отдых, лечение, минимизация контактов.

  • Ошибка: приём антибиотиков без назначения.
    Последствие: формирование устойчивых бактерий.
    Альтернатива: использование только по рецепту врача.

А что если…

А что если пациенты будут строго следовать мифам? Это приведёт к росту осложнений хронических заболеваний, эпидемиям инфекций и снижению эффективности антибиотиков. Медицинская система столкнётся с большими нагрузками, а качество жизни людей резко снизится.

Плюсы и минусы доверия к мифам

Плюсы Минусы
Создаётся иллюзия простых решений Реальный вред здоровью
Иногда совпадает с правильной практикой (случайно) Потеря времени и ухудшение болезни
Снижает тревогу у пациента Увеличивает нагрузку на медицину

FAQ

Можно ли снизить давление без лекарств?
Только на ранних стадиях гипертонии. При тяжёлых формах терапия обязательна.

Безопасны ли прививки?
Да, их эффективность и безопасность подтверждены исследованиями.

Можно ли переносить насморк "на ногах"?
Нежелательно. Это увеличивает риск осложнений.

Антибиотики помогают от ОРВИ?
Нет, они действуют только на бактериальные инфекции.

Мифы и правда

  • Миф: если лекарства помогают, можно прекратить их приём.
    Правда: лечение гипертонии требует постоянного контроля.

  • Миф: прививки опаснее самой болезни.
    Правда: именно вакцинация спасает от тяжёлых форм.

  • Миф: простуда — это ерунда.
    Правда: вирусные инфекции могут вызывать осложнения.

  • Миф: антибиотики универсальны.
    Правда: они не работают против вирусов.

Исторический контекст

  • Вакцинация применяется более 200 лет — первая прививка от оспы спасла миллионы жизней.
  • Антибиотики начали использоваться в XX веке, но их чрезмерное применение быстро привело к появлению устойчивых бактерий.
  • Профилактика гипертонии стала массовой лишь во второй половине XX века, когда выяснилось, что скачки давления напрямую связаны с инфарктами и инсультами.

Три интересных факта

  1. Каждая пропущенная доза лекарств от давления увеличивает риск осложнений в среднем на 10%.
  2. Благодаря вакцинации мир избавился от натуральной оспы — единственной болезни, побеждённой полностью.
  3. Всемирная организация здравоохранения считает антибиотикорезистентность одной из главных угроз XXI века.

