ноги на стене
ноги на стене
© freepik
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Пять минут перед сном, которые меняют всё: поза, о которой знают немногие

Национальный центр США назвал позу йоги для улучшения сна и снятия стресса

Вы никак не можете уснуть, ворочаетесь и никак не находите удобное положение? Иногда решение проще, чем кажется — всего несколько минут йоги перед сном способны изменить ситуацию.

По данным опроса Национального центра комплементарного и интегративного здоровья США (2012), более 55 % людей, практикующих йогу, отметили улучшение качества сна. Ещё более впечатляюще: 85 % респондентов сообщили, что йога помогает снизить уровень стресса. И всё это благодаря тому, что в отличие от бега или интенсивных тренировок, йога мягко успокаивает тело и разум, помогая естественно и быстро погрузиться в сон.

Поза "Ноги на стену" (Випарита Карани)

Это одна из самых простых и эффективных поз для расслабления. Вот как её выполнить:

  • Сядьте левым боком к стене. При желании положите под поясницу подушку или валик.
  • Повернитесь, закиньте ноги на стену, опираясь на руки.
  • Лягте на спину, плечи и голова — на полу, ягодицы как можно ближе к стене.
  • Руки свободно расположите вдоль тела, ладонями вверх.
  • Расслабьте бёдра, позволяя им "опуститься" к тазу.
  • Закройте глаза и спокойно дышите через нос 5-10 минут.
  • Чтобы выйти из позы, аккуратно повернитесь на бок и сядьте.

Совет: попробуйте выполнять эту позу, прислонив ноги к изголовью кровати — так будет проще сразу перейти ко сну.

Почему стоит делать это каждый вечер

  • Снимает нагрузку с поясницы
    В этом положении уменьшается давление на позвоночник, особенно если использовать подушку.
  • Растягивает заднюю поверхность бёдер
    Чем ближе таз к стене, тем больше мягкое растяжение.
  • Расслабляет мышцы тазового дна
    Это помогает снять внутреннее напряжение, которое часто остаётся незамеченным.
  • Убирает отёчность и усталость в ногах
    Перевёрнутое положение улучшает кровоток и уменьшает давление в нижней части тела.
  • Помогает заснуть
    Медленное дыхание и неподвижность снижают частоту сердечных сокращений, уменьшают тревожность и подготавливают к глубокому сну.

    Интересный факт: в индийской йогической традиции перевёрнутые позы считались способом "перенаправить энергию" и очистить ум от накопленного за день шума. Современная наука подтверждает, что они действительно способствуют релаксации и нормализации работы нервной системы.

Если вы ищете простой, но действенный способ наладить сон — попробуйте Випарита Карани. Пять минут перед сном могут стать вашим новым вечерним ритуалом, который подарит телу и разуму заслуженный отдых.

