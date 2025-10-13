Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© commons.wikimedia.org by Ed Yourdon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:56

Деменция начинается не в мозге, а в ногах: новое открытие врачей

Ежедневная ходьба по 30 минут снижает риск деменции почти вдвое

Наш мозг тесно связан с телом, и особенно с нижними конечностями — доказано, что именно ноги играют ключевую роль в защите когнитивных функций. Об этом напомнил доктор Арун Л. Наик, нейрохирург, прошедший обучение во Всеиндийском институте медицинских наук (AIIMS, Индия). Его наблюдения и анализ научных данных показывают, что поддержание силы ног — это не только вопрос физической формы, но и способ сохранить память, внимание и ясность ума до глубокой старости.

"Деменция может начаться в ногах, а не в мозге", — сказал нейрохирург Арун Л. Наик.

Почему ноги важнее, чем кажется

Деменция — это общий термин для ряда заболеваний, при которых нарушаются память, мышление и способность человека выполнять повседневные действия. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2021 году с этим диагнозом жили более 57 миллионов человек, и ежегодно добавляется почти 10 миллионов новых случаев. Основная причина инвалидности среди пожилых — не только потеря памяти, но и слабость тела, которая лишает человека самостоятельности.

Доктор Наик обращает внимание на то, что именно мышцы ног первыми реагируют на снижение физической активности. Когда человек двигается меньше, развивается саркопения — потеря мышечной массы, особенно в нижней части тела. В результате ухудшается кровообращение, замедляется обмен веществ и падает уровень нейротрофических факторов, ответственных за регенерацию клеток мозга.

Биохимическая связь: мышцы питают нейроны

Активные мышцы выделяют особые белки — нейротрофические факторы мозга (BDNF). Они стимулируют рост нейронных связей, особенно в области гиппокампа, которая отвечает за память и обучение. Чем крепче ноги, тем активнее вырабатываются эти вещества, поддерживая мозг в тонусе. Именно поэтому ходьба и тренировки для нижней части тела оказывают столь мощный эффект на когнитивное здоровье.

"Активные мышцы выкачивают мощные химические вещества, которые повышают", — отметил нейрохирург Арун Л. Наик.

Когда шаг становится маркером старения

В 2020 году в журнале Neurology было опубликовано исследование, которое показало: замедление походки у пожилых людей напрямую связано с уменьшением объема мозга и ростом риска когнитивного спада.

"Ходьба — это не просто физическая задача, это полноценная тренировка мозга", — добавил нейрохирург Арун Л. Наик.

При ходьбе работает сложная сеть взаимодействий между лобной долей, мозжечком, спинным мозгом и проприоцептивными петлями обратной связи. Любое изменение в походке — сигнал о нарушении этих связей. Поэтому специалисты считают: если человек начинает идти медленнее, теряет равновесие или меняет осанку, это повод проверить не только суставы, но и мозг.

Как шаг защищает память

Ходьба — одно из самых доступных и безопасных упражнений. Она улучшает кровообращение, помогает доставлять к мозгу кислород и глюкозу, а также способствует выведению токсинов. Это буквально ежедневная "чистка" нейронной сети.

"Движение ног улучшает приток крови к мозгу, доставляя кислород, глюкозу и очищая токсины", — пояснил нейрохирург Арун Л. Наик.

Регулярные прогулки активируют нейропластичность — способность мозга формировать новые связи. По словам врача, даже короткие, но ежедневные прогулки помогают дольше сохранять ясность ума и концентрацию.

"Ходьба стимулирует BDNF (нейротрофический фактор мозга), который укрепляет связи нейронов", — отметил нейрохирург Арун Л. Наик.

Советы шаг за шагом

Чтобы укрепить мышцы ног и стимулировать работу мозга, доктор Наик советует несколько простых, но эффективных действий:

  1. Ходите каждый день не менее 30 минут в умеренном или оживленном темпе.
  2. Добавляйте упражнения на равновесие — тандемная ходьба, стойка на одной ноге.
  3. Тренируйте внимание: пробуйте ходьбу с "двойной задачей" — разговаривайте, считайте шаги или решайте мысленно простые примеры.
  4. Включайте силовые упражнения для нижней части тела: приседания, подъемы на носки, эспандеры.
  5. Не сидите без движения дольше часа — встаньте, потянитесь, пройдитесь.

"Если ваши ноги замедляются, ваш мозг может последовать за ним. Защитите свою походку — защитите свое серое вещество", — подчеркнул нейрохирург Арун Л. Наик.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: долгое сидение за рабочим столом без перерывов.
    Последствие: застой крови, ослабление мышц ног, ухудшение памяти.
    Альтернатива: настройте таймер на напоминание каждые 50 минут — делайте короткую разминку или прогулку по комнате.
  • Ошибка: игнорирование первых признаков нарушения равновесия.
    Последствие: повышенный риск падений, ускоренное старение мозга.
    Альтернатива: упражнения на баланс и координацию, регулярные осмотры у невролога.
  • Ошибка: низкое потребление белка в рационе.
    Последствие: потеря мышечной массы и энергии.
    Альтернатива: добавьте в меню рыбу, яйца, творог, бобовые или протеиновые напитки.

А что если начать поздно?

Доктор Наик уверен: укреплять тело и мозг никогда не поздно. Даже если начать ходить в 60 лет, положительный эффект не заставит себя ждать. В исследованиях отмечается, что у пожилых людей, регулярно проходивших хотя бы одну милю в день, риск развития деменции снижался вдвое.

"Исследования показали, что никогда не поздно начать. Помните: сильные ноги, острый мозг", — добавил нейрохирург Арун Л. Наик.

Плюсы и минусы активного образа жизни

Плюсы

Минусы

Улучшает память и внимание

Требует регулярности и самодисциплины

Укрепляет мышцы и суставы

Возможны боли при старте тренировок

Снижает риск падений

Нужна удобная обувь и место для прогулок

Повышает настроение

При хронических заболеваниях — консультация врача

Поддерживает обмен веществ

Потребуется время на адаптацию

Мифы и правда

Миф: деменция — это исключительно наследственное заболевание.
Правда: только малая часть случаев связана с генами; образ жизни и активность играют куда большую роль.

Миф: тренировки помогают только молодым.
Правда: нейропластичность сохраняется в любом возрасте — мозг способен учиться и перестраиваться до глубокой старости.

Миф: достаточно тренировать память играми и кроссвордами.
Правда: когнитивное здоровье начинается с тела — мозг нуждается в физическом движении, чтобы оставаться острым.

Три интересных факта

  1. При активной ходьбе мозг получает на 20% больше кислорода, чем в покое.
  2. У людей с крепкими ногами уровень BDNF выше почти вдвое.
  3. Даже три 10-минутные прогулки в день приравниваются к одной получасовой по пользе для мозга.

Исторический контекст

В античности философы считали прогулки неотъемлемой частью размышлений. Аристотель учил учеников, прогуливаясь с ними — отсюда и название "перипатетики". Современная наука лишь подтвердила эту древнюю мудрость: движение действительно способствует мышлению.

