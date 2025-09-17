Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Амазония
Амазония
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flona_Tapajós,_Pará,_Brasil_by_Marizilda_Cruppe_-_Rede_Amazônia_Sustantável_(6)_-_50404922503.jpg by Oregon State University
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:38

Лёгкие планеты задыхаются: Амазония теряет миллионы гектаров и превращается в выжженную саванну

Учёные предупредили: массовая вырубка и пожары могут превратить Амазонию в саванну

Амазонские джунгли называют "лёгкими планеты". Однако многолетняя вырубка и пожары поставили под угрозу их существование. Новое исследование показало: за последние десятилетия леса потеряли колоссальные площади, сопоставимые с территорией Испании. Экологи предупреждают: регион приближается к "опасной черте", за которой экосистема перестанет существовать в привычном виде.

Итоги исследования

По спутниковым данным, с 1985 по 2024 годы в Бразилии исчезло 49,1 миллиона гектаров деревьев. Если учитывать и другие виды растительности, Амазония лишилась 13% своей естественной флоры. Основная причина — развитие животноводства, масштабы которого за этот период выросли почти в пять раз.

Учёные предупреждают: если потеря растительности достигнет 20-25%, цикл дождей нарушится, и тропический лес превратится в сухую саванну.

Пожары и засуха

Хотя темпы вырубки в последние годы несколько снизились, ситуация осложнилась исторической засухой и масштабными пожарами. С августа 2024 по июль 2025 года площадь потерь увеличилась ещё на 4%.

Другое исследование показало: только в 2024 году на планете сгорели рекордные площади лесов. На Бразилию пришлось 42% всех утрат — более 25 тысяч квадратных километров. На втором месте оказалась Боливия (14 тыс. кв. км), значительные потери зафиксированы также в Демократической Республике Конго и Республике Конго.

Сравнение: вырубка и пожары

Период/фактор Потери (га/км²) Основные причины
1985-2024 (Бразилия) 49,1 млн га Вырубка ради пастбищ
2024 (мировые пожары) 25 тыс. км² (только в Бразилии) Засуха и лесные пожары
Боливия (2024) 14 тыс. км² Пожары и вырубка
Конго (2024) десятки тысяч га Сельхозрасширение, пожары

Советы шаг за шагом: как снизить нагрузку на Амазонию

  1. Сократить масштабы вырубки и ввести жёсткие квоты.
  2. Развивать альтернативные отрасли сельского хозяйства без уничтожения лесов.
  3. Поддерживать международные инициативы по восстановлению леса.
  4. Внедрять системы раннего мониторинга пожаров через спутники.
  5. Развивать экотуризм и биоэкономику, где ценится сохранение природы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: продолжать массовую вырубку ради животноводства.
    Последствие: превращение джунглей в саванну.
    Альтернатива: интенсивное животноводство на уже освоенных землях.

  • Ошибка: недооценивать последствия пожаров.
    Последствие: потеря миллионов гектаров и выброс углерода.
    Альтернатива: системы пожарного мониторинга и профилактика.

  • Ошибка: игнорировать международное сотрудничество.
    Последствие: дальнейшее разрушение "лёгких планеты".
    Альтернатива: глобальные соглашения по защите лесов.

А что если экосистема рухнет?

Если Амазония потеряет четверть растительности, изменится климат всего континента. Дожди станут редкими, температура вырастет, а обширные территории превратятся в саванны. Это ударит по сельскому хозяйству и приведёт к миграции миллионов людей.

Плюсы и минусы нынешних тенденций

Плюсы Минусы
Замедление темпов вырубки в последние годы Массовые пожары уничтожают огромные площади
Рост внимания к проблеме на мировом уровне Животноводство продолжает расширяться
Создание заповедников и охраняемых зон Опасность перехода экосистемы в критическое состояние

FAQ

Почему Амазонию называют "лёгкими планеты"?
Она вырабатывает около 20% кислорода и поглощает миллиарды тонн углекислого газа.

Сколько леса потеряла Амазония за 40 лет?
Более 49 млн гектаров деревьев.

Можно ли восстановить джунгли?
Частично — да, но процесс займёт десятилетия.

Мифы и правда

  • Миф: джунгли бесконечно возобновляемы.
    Правда: восстановление требует сотен лет и часто невозможно.

  • Миф: пожары не влияют на климат.
    Правда: они выбрасывают огромное количество углекислого газа.

  • Миф: вырубка полезна для экономики.
    Правда: краткосрочная выгода оборачивается глобальными потерями.

Исторический контекст

  • Массовая вырубка в Амазонии началась в 1970-е годы.
  • В 1980–1990-е регион терял сотни тысяч гектаров ежегодно.
  • В XXI веке международное давление замедлило темпы, но пожары стали новой угрозой.

Сон и психология

Учёные отмечают, что тревожные новости о вырубке лесов влияют на психологию людей: формируют ощущение утраты и беспомощности. Однако участие в экологических инициативах, посадка деревьев и поддержка фондов помогают снизить тревожность и приносят чувство личного вклада в сохранение планеты.

Три интересных факта

  1. В Амазонке обитает около 10% всех известных видов животных и растений.
  2. Здесь протекает крупнейшая в мире река по объёму воды — Амазонка.
  3. Каждый год в регионе открывают новые виды флоры и фауны, многие из которых больше нигде не встречаются.

