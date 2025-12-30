Легкая работа с высоким доходом: как мошенники обманывают соискателей через фальшивые вакансии

Мошенники всё чаще используют тему поиска работы как предлог для завоевания доверия и последующего хищения денег или персональных данных, что выявили специалисты холдинга "Информзащита". Это подтверждается результатами исследования, представленного "Ленте.ру".

Рост мошенничества с фиктивными вакансиями

В 2025 году наблюдается устойчивый рост активности мошенников, распространяющих фиктивные вакансии и предложения о трудоустройстве. Этот рост связан с изменением поведения соискателей, которые всё чаще ищут работу через онлайн-платформы, социальные сети и мессенджеры, где объявления часто публикуются без модерации. Это создаёт благоприятные условия для мошенников, которым не нужны значительные ресурсы для запуска своих схем.

Мошенничество, замаскированное под легитимные вакансии

Сейчас фальшивые вакансии часто копируют реальные процессы найма. Жертве предлагают заполнить анкеты, выполнить тестовые задания, войти в "корпоративные чаты" — всё это создаёт иллюзию настоящего трудоустройства и мешает вовремя распознать угрозу. Павел Коваленко, директор центра противодействия мошенничеству "Информзащиты", отмечает, что такие схемы вызывают особую тревогу, так как они могут привести к серьезным последствиям.

"Жертвы могут не только потерять деньги, но и столкнуться с долгосрочными проблемами, такими как оформление кредитов на их имя или вовлечение в преступные схемы", — предупреждает Коваленко.

Как избежать мошенничества при поиске работы

Для снижения рисков эксперты советуют быть внимательными при поиске работы в интернете. Важно критически относиться к предложениям, которые обещают быстрый и высокий доход без четких условий и официального оформления. Вот несколько рекомендаций:

Проверяйте информацию о работодателе.

Не общайтесь исключительно в мессенджерах.

Не переходите по сомнительным ссылкам.

Не передавайте личные данные до заключения официального договора.

Будьте осторожны, если от вас требуют предоплату, оплату за "обучение" или участие в финансовых операциях.

Такая осмотрительность поможет избежать потерь и защитить свои личные данные от злоумышленников.