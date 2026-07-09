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Девушка с заработной платой
Девушка с заработной платой
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:57

Минимальный оклад хотят загнать в рамки: почему для компаний это может обернуться проблемой

Вмешательство государства в формирование внутренних систем оплаты труда компаний является избыточным, заявил юрист, эксперт по вопросам трудового права Александр Ксенофонтов. В беседе с NewsInfo он раскритиковал идею законодательного закрепления минимальной доли оклада в структуре заработной платы.

Ранее сообщалось, что лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой законодательно обязать работодателей фиксировать оклад в размере не менее семидесяти процентов от общего дохода сотрудника. Авторы предложения полагают, что такая мера поможет снизить зависимость выплат от премий и различных надбавок.

Стоит отметить, что вопросы начисления дополнительных поощрений не закреплены в Трудовом кодексе и чаще зависят от локальных актов организаций.

Ксенофонтов подчеркнул, что существующие государственные гарантии, включая установленный уровень минимального размера оплаты труда, вполне достаточны для защиты прав работников. По словам эксперта, детальная структура заработка должна оставаться предметом договоренностей между работодателем и коллективом.

"Это не дело государства решать, какая будет система оплаты труда в организации. Гарантии установлены, минимальный размер оплаты труда, минимальная заработная плата. Этого вполне достаточно. Что касается системы оплаты труда, это традиционная сфера компетенции работодателя. Пусть работодатель вместе с работниками в коллективном договоре устанавливает это", — отметил Ксенофонтов.

Эксперт пояснил, что жесткая фиксация соотношения фиксированной и переменной частей во всех отраслях без исключения не учитывает специфику бизнеса. Предприятия, работающие в разных секторах экономики, имеют отличные друг от друга модели формирования доходов.

"Это соотношение может быть очень различным в разных отраслях, в зависимости от видов деятельности, продуктов, работ, услуг. Много факторов влияет на необходимость установления того или иного соотношения фиксированной и переменной части. Жестко фиксировать централизованно, на мой взгляд, неправильно", — добавил юрист.

Специалист также предупредил, что законодательные ограничения могут негативно отразиться на управлении эффективностью персонала внутри компаний. Часто сотрудники сталкиваются с разрывом между обещанными и реальными выплатами, о чем ранее предупреждали эксперты, анализирующие обман соискателей в вакансиях. Кроме того, любые инициативы в сфере труда должны учитывать риски, связанные с расширением серой занятости, при которой работники теряют социальные гарантии.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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