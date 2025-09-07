Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Утренняя пробежка по аллее на рассвете
Утренняя пробежка по аллее на рассвете
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Спортивный секрет: одежда, которая стирает чувство усталости

Компрессионные леггинсы снижают усталость во время тренировок — врачи

Найти время для спорта в загруженном графике бывает непросто. Но даже короткие тренировки по 20 минут несколько раз в неделю способны снизить давление, улучшить сон и помочь сбросить вес. Поэтому важно извлечь максимум пользы из каждой сессии, будь их одна или семь. Одним из эффективных способов повысить результативность занятий считается использование компрессионных леггинсов.

Лёгкость во время нагрузки

Во время пробежки или упражнений на ноги часто возникает ощущение сильного напряжения. Компрессионные леггинсы снижают субъективное восприятие усталости: нагрузка ощущается легче, чем есть на самом деле. Это помогает дольше удерживать темп и тренироваться продуктивнее.

Быстрое расслабление мышц

При интенсивных нагрузках мышцы начинают уставать и сводить судорогами. В результате приходится сокращать количество тренировок. Специальное сжатие ткани леггинсов ускоряет расслабление мышц, уменьшает отёки и снижает болезненность. Это позволяет заниматься чаще и дольше, а также быстрее восстанавливаться после перенапряжения.

Улучшение снабжения кислородом

Для эффективной работы мышц необходим кислород. Компрессионные леггинсы улучшают кровоток, за счёт чего ткани получают больше кислорода. Повышенное кровообращение положительно влияет и на сердце с лёгкими, помогая организму дольше поддерживать высокую физическую активность.

Снижение жжения в мышцах

Во время упражнений уровень кислорода в крови падает, что ведёт к накоплению молочной кислоты. Именно она вызывает ощущение жжения и болезненности. Благодаря улучшению циркуляции крови компрессионные леггинсы снижают концентрацию молочной кислоты и уменьшают неприятные ощущения, делая тренировки комфортнее.

Контроль потоотделения

Ткань и плотная посадка леггинсов обеспечивают хорошую вентиляцию и вывод влаги. Пот быстрее испаряется, что помогает дольше сохранять ощущение сухости и комфорта.

Компрессионные леггинсы становятся не просто элементом спортивной экипировки, а настоящим помощником в тренировках. Они облегчают нагрузку, ускоряют восстановление, улучшают кровообращение и снижают дискомфорт. Если вы хотите извлечь максимум из занятий спортом даже при плотном графике, стоит сделать их частью своего гардероба.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные: гипертрофия мышц зависит от тренировок, питания и режима сна сегодня в 3:14

Сон запускает рост мышц: секрет, о котором молчат программы тренировок

Рост мышц зависит не только от тренировок, но и от питания, сна и особенностей обмена веществ. Узнайте, что реально работает для гипертрофии.

Читать полностью » Подтягивания: рекомендации тренеров по эффективной подготовке сегодня в 0:10

Подтягивания, которые меняют тело: секрет, о котором молчат в спортзале

Подтягивания кажутся невозможными? На деле их можно освоить каждому. Главное — правильная стратегия и немного терпения.

Читать полностью » Бодибилдер Бамстед объяснил, почему жим гантелей и гакк-приседания эффективны для фигуры вчера в 23:38

Секрет гармоничного тела от шестикратного Мистера Олимпия

Крис Бамстед назвал всего два упражнения, которые помогут добиться классического телосложения. Какие именно — и как правильно их выполнять?

Читать полностью » Врач Шишкин объяснил, как фитнес-резинки ускоряют метаболизм и расход калорий вчера в 22:34

Маленький инвентарь, который даёт большой результат

Врач рассказал, помогают ли фитнес-резинки похудеть. Как они влияют на мышцы, метаболизм и почему особенно полезны для ягодиц и бёдер?

Читать полностью » Врачи назвали причины мышечной боли после спорта и способы её облегчить вчера в 21:31

Самая загадочная боль после тренировок: что скрывает крепатура

После тренировки мышцы могут болеть до недели — это нормально. Но есть случаи, когда боль сигнализирует о травме и требует визита к врачу.

Читать полностью » Тренер Акулина Бахтурина назвала главные ошибки при выполнении ягодичного моста вчера в 20:26

Самое популярное упражнение для ягодиц, которое почти все делают неправильно

Ягодичный мост часто делают неправильно. Тренер назвала 4 главные ошибки, из-за которых нагрузка уходит не в ягодицы, а в поясницу и квадрицепсы.

Читать полностью » Растяжка для офиса: комплекс упражнений от тренера Осени Калабрезе вчера в 19:50

Что скрывает простая растяжка — эффект, которого не ждёшь

10 минут упражнений помогут снять скованность после работы за компьютером. Простая последовательность растяжки оживит тело и освободит мысли.

Читать полностью » Чем заменить спортивный инвентарь для упражнений дома: список подручных предметов вчера в 19:10

Как обычный рюкзак превращается в тренажёр для всего тела

Обычные вещи из дома могут стать отличной заменой спортинвентарю. Узнайте, чем заменить гантели и как превратить рюкзак или книги в спортивные снаряды.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

NASA: гигантский айсберг A23a разрушился у берегов Южной Георгии
Дом

Эксперты советуют осенью убирать текстиль и накрывать мебель на балконе
Туризм

Бали глазами йогов: почему остров называют духовным центром
Авто и мото

Основные причины неравномерного износа шин: рекомендации специалистов
Садоводство

Простые приемы для сада мечты: кофейная гуща, вертикальное озеленение и цветовые эксперименты
Красота и здоровье

Зарема Омарова: укусы ос и шершней могут вызвать сильную боль и аллергию
Авто и мото

В России в 2025 году выросло число угонов автомобилей — данные "АльфаСтрахования"
Еда

Паста карбонара подходит для простого знакомства с итальянской кухней
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet