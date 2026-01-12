Легенда про частных посредников звучит правдоподобно — но заканчивается контролем над телефоном и доступом ко всему

Мошенники используют тему поиска пропавших в зоне СВО, чтобы заставить россиян установить вредоносное ПО на смартфоны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос агентства. Схема строится на имитации помощи от имени общественных организаций и частных лиц, которые обещают найти родных и близких.

Как работает схема с "помощью в поиске"

По данным МВД, злоумышленники представляются участниками общественных инициатив или частными посредниками и выходят на людей, чьи родственники пропали во время специальной военной операции. Дальше они предлагают "проверить сведения" и присылают файл для скачивания, выдавая его за документ или специализированное приложение. Ведомство отмечает, что жертв убеждают: внутри якобы содержится информация о военнослужащих.

В качестве примеров МВД приводит названия файлов, которые распространяют аферисты: Приказ 18.02.apk, Поиск_СВО.apk, Список(2025).apk и другие. Формат. apk указывает на установочный пакет для Android, что позволяет злоумышленникам маскировать вредоносную программу под "официальный" материал. Расчет делается на эмоциональную уязвимость людей и их готовность быстро установить то, что обещает дать ответ.

Какие данные собирает вредоносное ПО

Установленное вредоносное программное обеспечение, как сообщили в МВД, дает мошенникам доступ к широкому массиву сведений об устройстве и его владельце. Речь идет о сборе информации о модели смартфона, версии операционной системы и используемых абонентских номерах. Эти данные позволяют точнее подбирать дальнейшие действия и обходить базовые ограничения безопасности.

Кроме того, вредоносное ПО открывает доступ к содержимому СМС-сообщений, контактам и журналу входящих и исходящих соединений в режиме реального времени. В МВД также указали на возможность получения данных о геолокации. Отдельно подчеркивается, что злоумышленники могут удаленно управлять функциями мобильного устройства, расширяя контроль над ним.