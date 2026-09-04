Подвал поделили на кладовки без спроса: один нюанс определит насколько это законно

Легализовать использование подсобных помещений и кладовых в подъездах можно только через официальное решение общего собрания собственников, заявила сопредседатель Некоммерческого партнерства "Управдом", эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова. В беседе с NewsInfo специалист разъяснила юридические тонкости передачи общедомового имущества в личное пользование жильцов.

Ранее сообщалось о судебном прецеденте в Якутии, где владелица квартиры пыталась отстоять право на кладовую в подвале, которой пользовалась с 2016 года. Ситуация осложнялась наличием в помещении инженерных сетей. В 2023 году управляющая организация через суд добилась освобождения площади, обязав женщину демонтировать замки и вывезти вещи, так как захват технического пространства был признан незаконным.

Контролирующие органы подчеркивают, что подвальное помещение должно эксплуатироваться строго по назначению.

По словам Юнисовой, Жилищный кодекс позволяет передавать часть общего имущества в пользование конкретному лицу, если за это проголосует простое большинство собственников. Если же претендентом на метры выступает стороннее лицо, не имеющее недвижимости в доме, планка повышается до двух третей голосов.

При этом ключевым условием остается соблюдение технических регламентов. Стоит учитывать, что некорректная установка двери в местах общего пользования может стать основанием для предписания от надзорных ведомств.

"В компетенцию общего собрания собственников включен вопрос о предоставлении части общего имущества в пользование. Если общее собрание принимает решение предоставить в пользование, в таком случае собственник вправе пользоваться и обустроить пространство. Единственное условие, чтобы такое обустройство не нарушало правила противопожарной безопасности и требования, которые могут быть в обязанностях управляющей организации", — отметила Юнисова.

Эксперт подчеркнула, что собственники имеют полное право отказать соседу в выделении кладовки, и принудить их к обратному через суд практически невозможно. Жилищное законодательство в этом плане дает владельцам квартир больше свободы, чем Гражданский кодекс, который в вопросах долевой собственности чаще требует абсолютного единогласия. Любое хранение вещей вне квартиры без одобрения соседей юридически уязвимо.

"Суд будет руководствоваться только тем, не было ли нарушений при проведении собрания. Мотивы отказа собственнику в данном случае суд не будет рассматривать", — рассказала эксперт.

Юнисова добавила, что судебные инстанции проверяют лишь формальные признаки: наличие кворума, уведомление всех участников и соблюдение регламента голосования. Если процедура чиста, оспорить волю соседей не получится.

В то же время жильцам важно следить, чтобы за содержание таких помещений не появлялись лишние строки в квитанциях без их согласия. Также важно помнить, что любая модернизация общего имущества, будь то подвал или чердачное пространство, не должна ограничивать доступ к коммуникациям.

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