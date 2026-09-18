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Женщина и ее свекровь в конфликтной ситуации
Женщина и ее свекровь в конфликтной ситуации
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:31

Переписка в соцсетях может стать договором займа: какие сообщения убедят суд

Цифровая переписка в мессенджерах может быть признана полноценным договором займа и служить ключевым доказательством в судебном разбирательстве, заявила кандидат юридических наук Оксана Васильева. Эксперт подробно разъяснила изданию NewsInfo механизмы легализации электронных сообщений в правовом поле.

Ранее сообщалось, что в московском суде был создан прецедент, когда переписку в Telegram приравняли к официальному соглашению. Житель столицы предоставил историю чата со знакомым, который одолжил 365 тысяч рублей под проценты, но отказался их возвращать. Суд подтвердил связь аккаунтов с номерами телефонов сторон, изучил банковские выписки и обязал должника выплатить почти полмиллиона рублей, включая накопленные проценты и судебные издержки.

По словам Васильевой, автоматического признания любого сообщения договором не существует — суды оценивают совокупность фактов. Важнейшим аспектом является реальность сделки: согласно гражданскому законодательству, договор займа считается заключенным только с момента фактической передачи средств. Даже наличие бумажного документа не обязывает к выплате долга, если истец не докажет, что деньги действительно перешли к заемщику.

Зачастую спорные ситуации возникают из-за того, что переводы за услуги на карту могут трактоваться двояко, поэтому важно четко обозначать назначение платежа в банковском приложении.

"Для того чтобы переписка стала доказательством, суд проверяет несколько обстоятельств. Первое — кто именно вел диалог и кому принадлежит аккаунт. Были ли согласованы суммы, сроки возврата и проценты, если займ возмездный? Проверяется связь сообщений с банковскими операциями и подлинность самой истории чата, чтобы исключить риск фальсификации", — рассказала Васильева.

Юрист отметила, что для сделок между физическими лицами на сумму свыше десяти тысяч рублей обязательна письменная форма, однако закон допускает обмен электронными документами и сообщениями. При этом использование скриншотов не всегда достаточно. В некоторых случаях требуется нотариальное заверение, хотя с иностранными платформами могут возникнуть сложности.

Юридическая практика показывает, что ответственность нотариусов и их полномочия по фиксации цифровых данных остаются важным звеном в защите интересов граждан. Если заверить чат невозможно, истцу придется предъявлять суду само устройство для сверки материалов дела.

Наиболее убедительной для правосудия считается переписка, содержащая прямые формулировки о принятии обязательств. Фразы в духе "возьми, если хочешь" не подтверждают заключение сделки. Эффективным методом фиксации долга может стать последующее уточняющее сообщение.

Наряду с этим, личная переписка может закончиться наказанием и в рамках административного права, если она содержит оскорбления, что лишний раз подтверждает серьезное отношение судов к содержимому мессенджеров.

"Самое убедительное — когда написано, что человек берет в долг конкретную сумму и обязуется вернуть ее до определенного числа с указанием процентов. Важно не удалять сообщения между строчками, а предоставлять историю целиком, фиксируя профиль, номер телефона и дату. Если вы напишете: "Верни мне сумму, которую я перевел тогда-то", а собеседник ответит: "Да, переведу, но позже", это станет признанием долга", — пояснила эксперт.

Васильева подчеркнула, что в суде необходимо выстроить логическую цепочку: от обсуждения условий и принадлежности аккаунта конкретному лицу до подтверждения перевода выпиской со штампом банка об исполнении. В условиях, когда нейросети создают поддельные документы, суды проявляют особую бдительность при проверке цифровых улик.

Для минимизации рисков эксперты также советуют использовать альтернативные способы фиксации обязательств. Например, наследственный договор оформляют у нотариуса, что гарантирует максимальную юридическую чистоту, и аналогичный подход к крупным займам в виде расписки остается самым надежным вариантом.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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