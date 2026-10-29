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Молодая женщина за рулем
Молодая женщина за рулем
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:09

Иномарки с криминальным прошлым получат шанс на регистрацию в России: есть важная оговорка

Легализация в России автомобилей, числящихся в международном розыске, является необходимым политическим ответом на разрушение единого правового пространства, заявил эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. Специалист пояснил в комментарии NewsInfo, что текущая ситуация обусловлена разрывом прежних юридических связей на фоне геополитической обстановки.

Ранее в Госдуме предполагалось рассмотрение законопроекта, позволяющего МВД определять "особенности" регистрации автомобилей, находящихся в розыске по линии Интерпола. Об этой инициативе ранее сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Георгий Каменев. По его словам, ведомство получит полномочия самостоятельно устанавливать порядок действий в подобных случаях.

При этом для многих покупателей риски при покупке машины из-за границы остаются актуальными из-за сложности проверки истории транспортного средства.

Попов отметил, что западные мошенники активно используют инертность системы подачи данных в Интерпол. Схема выглядит следующим образом: иностранец продает машину для отправки в РФ по параллельному импорту, а спустя несколько дней заявляет об угоне. Пока информация обрабатывается и попадает в базу международного розыска, автомобиль успевает прибыть в Россию и поступить в продажу. В итоге конечный покупатель, действуя добросовестно, сталкивается с претензиями силовых структур, с которыми фактически нет канала связи для оперативного решения споров.

"Это политическое решение. Мы не будем реагировать на ваш международный розыск, мы будем ставить машины на учет и легализовывать их здесь", — отметил эксперт.

Попов подчеркнул, что такой шаг направлен на защиту интересов россиян, которые не должны страдать из-за нежелания европейских или североамериканских ведомств сотрудничать. Стоит учитывать, что даже при стандартных сделках регистрация в МРЭО может обернуться трудностями, если в документах выявлены несоответствия.

Эксперт добавил, что международные конвенции обязывали бы изымать такие авто на спецстоянки, однако в нынешних условиях Россия выбирает путь легализации имущества внутри страны. Важно помнить, что проверка автомобиля перед приобретением остается единственным способом избежать затяжных юридических разбирательств.

"Как только машина здесь будет поставлена на учет при условии, что она по базе светится как в международном розыске, покупатель сразу становится добросовестным приобретателем транспортного средства. ГАИ все процедуры сделала, они видели, они поставили на учет", — рассказал Попов.

Подобные меры фактически аннулируют юридические претензии зарубежных сторон к владельцам машин в РФ. Тем не менее, покупателям следует проявлять осторожность, так как диагностика машины и сверка вин-номеров помогают отсечь варианты с криминальным прошлым еще на стадии осмотра.

Кроме того, сохраняются сложности с пересечением границ: при выезде на таком авто в недружественные страны риск изъятия имущества остается стопроцентным. Отраслевые специалисты указывают, что новости авторынка все чаще касаются именно правовых аспектов владения импортной техникой.

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Проверено экспертом: автоюрист Сергей Герасимов, автоюрист Андрей Чернов
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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