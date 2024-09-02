Легализация криптовалют в России с 1 сентября: Влияние на импорт и экономику в условиях санкций

В России с 1 сентября вступает в силу закон, который разрешает использование криптовалют для расчетов за импортируемые товары, несмотря на запрет на их использование для оплаты товаров и услуг. В ноябре будет легализована добыча криптовалют, и юридические лица смогут заниматься майнингом при соблюдении определенных условий, включая регистрацию в реестре Минцифры; граждане не обязаны регистрироваться, если их потребление электроэнергии не превышает установленный лимит.

Дмитрий Голубовский, аналитик компании "Золотой монетный дом", эксперт по финансовым рынкам, прокомментировал данные нововведения для NewsInfo. Ru.

"Легализация криптовалютных расчетов и майнинга может оказать влияние на экономику России в условиях санкций, как положительное, так и отрицательное. Потенциально это может облегчить процесс импорта. Однако я не углублялся в детали этого регулирования, поскольку существует риск того, что меры будут реализованы таким образом, что это принесет больше вреда, чем пользы. Если регулирование окажется достаточно благоприятным для бизнеса, я надеюсь, что заграничные платежи станут более доступными, особенно учитывая, что международные расчеты через Сбербанк сейчас практически парализованы. В настоящее время у нас возникают сложности с оплатой импорта даже из таких стран, как Киргизия, которая уже отказывается принимать платежи из России".

Эксперт отметил, что в случае, если новые меры окажутся эффективными и благоприятными для бизнеса, это может привести к удешевлению импорта, что положительно скажется на уровне инфляции. Дмитрий Голубовский выразил мнение, что в текущих условиях, когда обеспечить прозрачность расчетов крайне сложно, риски интеграции криптовалют в международные торговые процессы минимальны. Ранее существовавшие опасения, связанные с использованием криптовалют для теневой торговли и отмывания денег, по его словам, в нынешних условиях утратили актуальность. Он подчеркнул, что значительная часть международной торговли уже перешла на схемы, которые можно рассматривать как серые или теневые. Например, китайская компания Huawei, сталкиваясь с трудностями в переводе прибыли из России, вынуждена использовать бартерные сделки, обменивая свою продукцию на другие товары.

Эксперт также отметил, что Министерство финансов и Центральный банк России до последнего сопротивлялись легализации криптовалютных расчетов, однако текущие экономические реалии вынудили их пойти на этот шаг. По его мнению, в будущем, если в рамках БРИКС будет создана система расчетов, позволяющая восстановить межбанковские операции, власти могут попытаться ограничить использование криптовалют. Однако в текущих условиях криптовалюты не добавляют новых рисков, а скорее помогают адаптироваться к уже существующим вызовам.

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