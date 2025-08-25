Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ружье
Ружье
© flickr.com by Джеймс Кейс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:16

Артту Хейккинен рискует карьерой из-за судебного разбирательства

Хейккинен случайно выстрелил крестному в глаз во время охоты

Финский биатлонист Артту Хейккинен оказался в центре серьезного судебного разбирательства. 21-летнего спортсмена обвиняют в нарушении техники безопасности во время охоты, что привело к серьезным травмам родственника.

По данным Eurosport, инцидент произошёл в сентябре 2024 года. Хейккинен охотился вместе с отцом и крестным. Во время попытки выстрелить по птице спортсмен случайно попал в глаз крестному. Пострадавший полностью потерял зрение на один глаз.

Теперь биатлонисту предъявлены обвинения в халатности, повлекшей вред здоровью, и нарушении охотничьих правил. Прокуратура требует штраф в размере 23,5 тысячи евро, аннулирование лицензии и конфискацию оружия. Отмечается, что обвинительный приговор может негативно сказаться на спортивном будущем Хейккинена.

Сам Артту признался, что переживает из-за случившегося и особенно за состояние крестного.
Ожидается, что суд вынесет решение в ближайшие две недели.

Хейккинен представляет сборную Финляндии по биатлону и является победителем юниорского чемпионата мира-2022 в индивидуальной гонке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Джейк Харкофф представил лучшие упражнения 2-в-1 для быстрого укрепления мышц сегодня в 6:10

Пять движений, которые заменят целый зал: тело работает, время свободно

Узнайте, как 2-в-1 упражнения превращают обычную тренировку в мощный full-body workout и помогают сэкономить время без потери результата.

Читать полностью » Американский совет по упражнениям выявил лучшие методы тренировки грудных мышц сегодня в 5:50

Жим, который меняет всё: упражнение, делающее тело несокрушимым

Сильная грудь — это не только про внешний вид. Узнайте, какие упражнения делают её мощной, а жизнь — проще, даже если вы тренируетесь дома.

Читать полностью » Штанга для низкоударных тренировок: рекомендации фитнес-тренеров сегодня в 5:10

Тренировка со штангой, которая сжигает калории не хуже бега

Можно ли прокачать всё тело за 20 минут без прыжков и лишней нагрузки на суставы? Этот комплекс со штангой доказывает, что да.

Читать полностью » Тренер Эрика Зиель объяснила, почему curtsy lunges опасны для суставов сегодня в 4:50

Простая замена выпадов, которая спасает суставы и сохраняет результат

Выпад реверансом кажется эффективным для ягодиц, но всё больше тренеров называют его опасным для коленей. Есть ли достойная альтернатива?

Читать полностью » Двухэтапная программа: проверка силы жима и выносливости на велосипеде сегодня в 4:37

Всего два упражнения, и результат поражает: проверка силы и выносливости за один заход

Новая двухэтапная тренировка проверит пределы вашей силы и выносливости: жим стоя с максимальным весом и десять минут борьбы на велосипеде Echo.

Читать полностью » Исследование Гарварда показало эффективность бурпи для снижения веса сегодня в 4:00

Как одно упражнение заменяет час на тренажёрах и бассейн

Бурпи ненавидят и обожают одновременно. Почему это упражнение так эффективно, сколько калорий оно сжигает и какие вариации стоит попробовать?

Читать полностью » Упражнения для плеч: рекомендации Американского совета по упражнениям сегодня в 3:50

Плечи — невидимый фундамент тела: почему их тренировка меняет всё

Хотите сильные руки без боли и травм? Узнайте, почему плечи важнее бицепса, и какие упражнения сделают их выносливыми и мощными.

Читать полностью » Интервальная тренировка на гребле: 5 раундов высокой интенсивности сегодня в 3:11

Превзойти себя за 15 минут: взрывная тренировка на гребном тренажёре

Пять раундов максимальной гребли: как выдержать нагрузку, улучшить результаты и адаптировать тренировку под свой уровень подготовки.

Читать полностью »

Новости
Дом

Личный опыт: как я обустроил рабочее место дома для концентрации
Садоводство

Плодовые деревья теряют урожай из-за корневой поросли — агрономы назвали меры профилактики
Спорт и фитнес

Бонци выбил Медведева в первом круге US Open — матч прервал фотограф
Питомцы

Ветеринары: охотничий и половой инстинкт — главные причины побегов собак
Еда

Приготовление закуски из кабачков и бекона
Красота и здоровье

Аллерголог Елена Душина: сезон клещей продолжается, риск заражения остаётся высоким
Еда

Приготовление овсянки с твердым сыром и фетой
Культура и шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой отказалась переезжать в Южную Корею после учёбы в Сеуле
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru