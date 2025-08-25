Артту Хейккинен рискует карьерой из-за судебного разбирательства

Финский биатлонист Артту Хейккинен оказался в центре серьезного судебного разбирательства. 21-летнего спортсмена обвиняют в нарушении техники безопасности во время охоты, что привело к серьезным травмам родственника.

По данным Eurosport, инцидент произошёл в сентябре 2024 года. Хейккинен охотился вместе с отцом и крестным. Во время попытки выстрелить по птице спортсмен случайно попал в глаз крестному. Пострадавший полностью потерял зрение на один глаз.

Теперь биатлонисту предъявлены обвинения в халатности, повлекшей вред здоровью, и нарушении охотничьих правил. Прокуратура требует штраф в размере 23,5 тысячи евро, аннулирование лицензии и конфискацию оружия. Отмечается, что обвинительный приговор может негативно сказаться на спортивном будущем Хейккинена.

Сам Артту признался, что переживает из-за случившегося и особенно за состояние крестного.

Ожидается, что суд вынесет решение в ближайшие две недели.

Хейккинен представляет сборную Финляндии по биатлону и является победителем юниорского чемпионата мира-2022 в индивидуальной гонке.