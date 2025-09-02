Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Проверка документов на дороге
Проверка документов на дороге
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:42

Запретный багаж: как обычные вещи превращаются в повод для конфискации

Сотрудники ГАИ имеют право изымать ножи и огнетушители из машин

Вы когда-нибудь задумывались, что именно из ваших вещей в машине может быть изъято сотрудниками ГАИ при проверке? Не все, что вы храните в салоне или багажнике, разрешено возить с собой. Некоторые предметы могут стать причиной конфискации и даже штрафов. Разберёмся, что именно запрещено иметь при себе в автомобиле и почему.

Запрещённые предметы: оружие и спортивный инвентарь

Первое, что стоит помнить — это холодное и огнестрельное оружие. В машину нельзя брать пистолеты, автоматы, ножи, мечи и другие предметы, способные причинить вред. Исключение составляют коллекционные экземпляры, но только при наличии соответствующих документов.

Также под запретом травматическое оружие без разрешения. Если у вас нет документов на него, предмет изымут.

Что касается спортивного инвентаря, например, бейсбольной биты или хоккейной клюшки, то здесь ситуация проще. Такие вещи, если они не модифицированы для нанесения травм, обычно не конфискуются.

Топливо и горюче-смазочные материалы: осторожно с тарой

Сотрудники ГАИ часто обращают внимание на перевозку горюче-смазочных материалов (ГСМ) в обычной пластиковой таре. Если топливо будет обнаружено в неподходящей ёмкости, его изымут, а водителя оштрафуют.

Однако для личного пользования возить бензин или масло можно, главное — использовать специальные ёмкости, предназначенные для транспортировки таких веществ.

Лекарства и запрещённые вещества: рецепты и ответственность

Особое внимание уделяется лекарствам, особенно тем, что отпускаются по рецепту. При обнаружении сильнодействующих препаратов без рецепта возможна не только конфискация, но и уголовное преследование.

Если водитель не предъявит рецепт или назначение врача, лекарства заберут до выяснения обстоятельств. К тому же некоторые препараты могут запрещать садиться за руль во время лечения.

Ценные предметы и антиквариат: документы на всё

Перевозка дорогостоящих предметов искусства, икон и антиквариата требует наличия документов, подтверждающих право собственности. В противном случае такие вещи могут быть изъяты до выяснения владельца.

Стоит учитывать, что процесс возвращения конфискованных ценностей может затянуться на длительное время.

Что говорит инспектор ГАИ?

"При досмотре автомобиля и личных вещей водителя сотрудники ГАИ вправе изымать запрещённые предметы, если их хранение или перевозка нарушает закон," — отметил инспектор ГАИ в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Что нужно знать водителю:

  • храните оружие и коллекционные предметы только с документами.
  • транспортируйте ГСМ в специальных ёмкостях.
  • имейте при себе рецепты на сильнодействующие лекарства.
  • подтверждайте право собственности на ценные вещи.
  • будьте готовы к досмотру и соблюдайте правила перевозки.

Знание этих правил поможет избежать неприятных ситуаций и сохранит ваши вещи в целости.

