Работа в такси больше не серая зона: как самозанятость перевернула рынок перевозок в Хабаровске

Нелегальная подработка в такси для многих водителей в Хабаровском крае перестала быть единственным вариантом: всё больше шофёров выходят "в белую" и оформляются официально. Об этом сообщает AmurMedia со ссылкой на пресс-службу главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края.

Легализация через самозанятость

Ключевым драйвером перемен стало решение законодателя, позволившее самозанятым официально регистрироваться в качестве водителей такси. Такой формат дал возможность тем, кто воспринимает таксомоторные перевозки как гибкую подработку, перейти на законные рельсы. По данным властей, только с 2024 года в регионе 1411 водителей-самозанятых легализовали свою деятельность и пополнили краевой реестр перевозчиков.

Заместитель начальника главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Инна Лаврук подчёркивает, что новая модель работы заметно изменила рынок в сторону прозрачности.

"Возможность легализоваться в качестве самозанятого стала для рынка точкой роста в сторону прозрачности. Мы наблюдаем осознанный выбор водителей в пользу законной работы: если на начало февраля 2024 года в реестре было всего 152 самозанятых таксиста, то сейчас их число возросло почти в десять раз. Этот формат особенно актуален для граждан, которые рассматривают такси как гибкую подработку. Теперь они могут работать честно, платить понятные налоги и быть социально защищенными", — прокомментировала Инна Лаврук.

Таким образом, за неполный год самозанятые водители превратились из малозаметной группы в основную часть легального сегмента такси. Для региональных властей это означает рост собираемости налогов и возможность лучше контролировать качество услуг.

Структура легального рынка такси

По состоянию на декабрь в региональном реестре перевозчиков числятся 1534 субъекта. В эту цифру входят не только самозанятые водители, но и 113 индивидуальных предпринимателей, а также 15 юридических лиц. Такая структура показывает, что рынок остаётся смешанным: крупные компании, небольшие ИП и частные водители работают в одной правовой плоскости.

Вместе с тем основная динамика роста сейчас приходится именно на самозанятых. Для водителей этот формат удобен минимальными бюрократическими барьерами и понятной налоговой нагрузкой, а для пассажиров — создаёт дополнительные гарантии, что перевозка осуществляется не "в тени". Участие в реестре даёт возможность региону видеть реальное количество машин на линии и планировать развитие отрасли более точно.

Разрешения и новые правила игры

Власти напоминают, что услуги легкового такси могут оказываться только при наличии действующего разрешения. С 1 сентября 2023 года такие разрешения выдаются бесплатно в виде электронной реестровой записи, что упрощает процедуру как для компаний, так и для самозанятых. Формат цифрового учёта должен снизить долю серых схем и упростить проверку статуса перевозчика.

Одновременно с расширением реестра растут и ожидания к качеству работы такси. Легализация водителей через режим самозанятости становится частью общей стратегии по выводу рынка из тени. Для региона это означает более прозрачный бизнес-климат, для водителей — доступ к официальному статусу и базовым элементам социальной защиты, а для пассажиров — больший уровень доверия к тем, кто выходит на линию.