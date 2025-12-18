Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Лариса Долина
Лариса Долина
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:45

Скандал оказался шире фамилии: дело Долиной подсветило опасную правовую ловушку

Дело Долиной стало показательным из-за массовости проблемы — депутат Милонов

История с квартирой Ларисы Долиной получила широкий общественный резонанс не из-за скрытого внешнего влияния, а потому что затронула проблему, с которой сталкиваются тысячи россиян. Именно массовость подобных ситуаций, а не фигура известной певицы, сделала этот случай показательным. Об этом, но не в первом предложении, заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов в разговоре с изданием "Лента.ру", комментируя рассуждения о якобы существующих "тайных силах" вокруг скандала.

Проблема, выходящая за рамки одного дела

По словам парламентария, дело Долиной высветило уязвимые места в гражданском законодательстве. Он подчеркнул, что нормы Гражданского кодекса формировались в условиях, когда многие современные схемы мошенничества просто не существовали, а значит, не были учтены при правовом регулировании. Это, по мнению Милонова, и стало одной из причин правовых коллизий.

"Эта история обнажила некоторые шероховатости в нашем гражданском кодексе, который был принят до появления новых вызовов и просто не предполагал тех проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. То, что этот скандал приковал к себе такое большое внимание, в итоге позволило выработать единую правовую позицию относительно таких историй, потому что раньше получался несправедливый перекос", — пояснил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Почему дело стало резонансным

Депутат подчеркнул, что активное внимание СМИ и общества было вызвано не персоной Ларисы Долиной, а тем, что в аналогичной ситуации оказались многие люди. По его словам, речь идет о большом числе граждан, пострадавших от схожих юридических и мошеннических схем, которые ранее оставались в тени.

Милонов отметил, что именно общественный резонанс стал фактором, ускорившим и углубившим рассмотрение дела в Верховном суде. В результате появилась возможность сформировать более четкую и справедливую правовую позицию, которая может быть применена и в других аналогичных случаях.

Отказ от конспирологических версий

Политик также прокомментировал версии о вмешательстве неких третьих сил, о которых ранее говорил военкор Роман Сапоньков. По его мнению, подобные предположения не имеют под собой оснований и лишь уводят дискуссию в сторону от реальной сути проблемы.

"Если бы проблема была в одной Долиной, эту историю обсудили бы и забыли через пару дней. Но людей в такой ситуации, как у покупательницы ее квартиры, оказалось очень много. И общественное внимание стало катализатором ускоренного, тщательного рассмотрения дела Верховным судом. Так что никакие "теневые режиссеры" ничего не придумывали", — заключил Виталий Милонов.

