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Передача ключей при аренде квартиры
Передача ключей при аренде квартиры
© Pravda.ru by Мария Круглова is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 14:12

Хозяин зачастил в съемную квартиру без спроса: жильцам советуют не ограничиваться устными просьбами

Регулирование визитов собственника в арендуемое помещение возможно только при наличии официально оформленных правоотношений, закрепленных в договоре найма жилья. О способах защиты интересов сторон при сдаче недвижимости рассказал президент Союза предпринимателей и арендаторов России, кандидат экономических наук Андрей Бунич в беседе с NewsInfo.Ru.

По мнению эксперта, проблема несанкционированных визитов владельцев квартир актуальна прежде всего для теневого сегмента рынка, где сделки заключаются на "честном слове". В таких случаях апеллировать к правовым нормам практически невозможно, так как визиты собственника остаются его личным делом, а жильцы не имеют юридических рычагов давления. При этом на рынке дорогостоящего жилья ситуация иная: там практически все объекты сдаются официально. Грамотные советы по сдаче квартиры позволяют заранее предусмотреть все риски и прописать порядок контроля помещения.

Бунич отметил, что полностью запретить владельцу доступ в его собственность нельзя, однако можно жестко регламентировать условия посещений. Юристы рекомендуют указывать в документах конкретную периодичность проверок и обязательное предварительное уведомление нанимателя. При этом арендатор должен понимать свои права в арендованной квартире, чтобы не допускать чрезмерного вмешательства в частную жизнь.

"В договоре можно прописать условия посещения. Полностью запретить владельцу заходить нельзя, но можно указать, в каких случаях и как часто он это может делать. Например, если речь о технической проверке, он может приходить в сопровождении специалистов соответствующих служб, а не один. Также стоит отдельно оговорить экстренные случаи", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что любые визиты должны проходить исключительно в присутствии арендатора, чтобы избежать взаимных претензий в случае пропажи имущества или иных инцидентов. Наличие официального документа также дисциплинирует жильцов, так как в нем четко фиксируется их ответственность за сохранность жилья.

Если же в действующем соглашении данные пункты отсутствуют, специалист советует не пытаться договориться на словах, а инициировать переподписание договора с внесением необходимых правок. Современный рынок недвижимости предлагает множество типовых форм, которые легко адаптировать под конкретные нужды сторон.

"Договор придётся менять. Если он уже подписан, а собственник злоупотребляет правом доступа и это не оговорено в документе, нужно предложить переподписать договор. Когда злоупотребление уже случилось, договориться на словах вряд ли удастся. Проще обратиться в ту же юридическую консультацию, где готовили предыдущий договор, взять другую форму и подписать правильный договор", — рассказал эксперт.

Важно учитывать, что официальный договор защищает не только нанимателя, но и арендодателя. Например, существует четкое руководство для собственников по законному выселению лиц, нарушающих условия проживания или оплаты. Бунич добавил, что при наличии зарегистрированного договора стороны ничего не теряют от внесения в него изменений, так как налоговый статус сделки уже определен, а дополнительные пункты лишь повышают комфорт и безопасность взаимодействия.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

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Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

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