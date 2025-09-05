Место во дворе как недвижимость: что нужно для легализации

В России водитель действительно может официально оформить парковочное место, но процесс требует строгого соблюдения юридических процедур. Об этом рассказал RT юрист, управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры" Илья Русяев.

Шаг 1. Общее собрание жильцов

Необходимо собрать всех собственников дома , включая владельцев нежилых помещений.

Собрание должно быть созвано с уведомлением за 10 дней до даты проведения .

В повестке указывается вопрос о выделении парковочного места с чётким описанием его границ и размеров.

Решение считается принятым, если "за" проголосовали не менее 2/3 собственников (п. 3 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ).

Итог фиксируется в протоколе с подписями участников и результатами голосования.

Шаг 2. Муниципальное согласование

Нужно подать заявление в администрацию для согласования размещения возможных ограждений.

Это необходимо, если планируется установка шлагбаума, ограничительных конструкций или разметки.

Шаг 3. Кадастровые процедуры

Заказывается межевой план у кадастрового инженера.

Пакет документов подаётся в Росреестр.

Итог

После внесения данных в реестр водитель получает выписку из ЕГРН, которая закрепляет за ним право пользования парковочным местом.

Юрист предупреждает: если пропустить какой-либо этап, есть риск совершить административное правонарушение — в частности, незаконно занять или огородить место.