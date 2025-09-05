Место во дворе как недвижимость: что нужно для легализации
В России водитель действительно может официально оформить парковочное место, но процесс требует строгого соблюдения юридических процедур. Об этом рассказал RT юрист, управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры" Илья Русяев.
Шаг 1. Общее собрание жильцов
-
Необходимо собрать всех собственников дома, включая владельцев нежилых помещений.
-
Собрание должно быть созвано с уведомлением за 10 дней до даты проведения.
-
В повестке указывается вопрос о выделении парковочного места с чётким описанием его границ и размеров.
-
Решение считается принятым, если "за" проголосовали не менее 2/3 собственников (п. 3 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ).
-
Итог фиксируется в протоколе с подписями участников и результатами голосования.
Шаг 2. Муниципальное согласование
-
Нужно подать заявление в администрацию для согласования размещения возможных ограждений.
-
Это необходимо, если планируется установка шлагбаума, ограничительных конструкций или разметки.
Шаг 3. Кадастровые процедуры
-
Заказывается межевой план у кадастрового инженера.
-
Пакет документов подаётся в Росреестр.
Итог
После внесения данных в реестр водитель получает выписку из ЕГРН, которая закрепляет за ним право пользования парковочным местом.
Юрист предупреждает: если пропустить какой-либо этап, есть риск совершить административное правонарушение — в частности, незаконно занять или огородить место.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru