Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Парковка с барьерами
Парковка с барьерами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:13

Место во дворе как недвижимость: что нужно для легализации

Юрист Русяев: в России можно официально оформить парковочное место

В России водитель действительно может официально оформить парковочное место, но процесс требует строгого соблюдения юридических процедур. Об этом рассказал RT юрист, управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры" Илья Русяев.

Шаг 1. Общее собрание жильцов

  • Необходимо собрать всех собственников дома, включая владельцев нежилых помещений.

  • Собрание должно быть созвано с уведомлением за 10 дней до даты проведения.

  • В повестке указывается вопрос о выделении парковочного места с чётким описанием его границ и размеров.

  • Решение считается принятым, если "за" проголосовали не менее 2/3 собственников (п. 3 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ).

  • Итог фиксируется в протоколе с подписями участников и результатами голосования.

Шаг 2. Муниципальное согласование

  • Нужно подать заявление в администрацию для согласования размещения возможных ограждений.

  • Это необходимо, если планируется установка шлагбаума, ограничительных конструкций или разметки.

Шаг 3. Кадастровые процедуры

  • Заказывается межевой план у кадастрового инженера.

  • Пакет документов подаётся в Росреестр.

Итог

После внесения данных в реестр водитель получает выписку из ЕГРН, которая закрепляет за ним право пользования парковочным местом.

Юрист предупреждает: если пропустить какой-либо этап, есть риск совершить административное правонарушение — в частности, незаконно занять или огородить место.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Подщеколдин: рынок автомобилей в России может оживиться осенью 2025 года сегодня в 13:21

Осенью машины могут стать доступнее: когда дилеры прогнозируют оживление

Спрос на автомобили в России начнёт восстанавливаться осенью 2025 года: снижение ключевой ставки и снятие средств с депозитов станут ключевыми факторами.

Читать полностью » Автоэксперт Дмитрий Попов: пробки ускоряют износ двигателя из-за холостого хода сегодня в 13:19

Почему пробки убивают мотор быстрее, чем трасса

Эксперт объяснил, почему пробки ускоряют износ двигателя: холостой ход снижает давление масла, детали смазываются хуже, а мотор рискует перегреться.

Читать полностью » Вице-президент НАС Хайцеэр спрогнозировал рост цен на автомобили из-за курса доллара и утильсбора сегодня в 13:16

Январь принесёт новый удар по кошельку: какие автомобили прибавят в цене

Цены на новые авто в России будут расти до конца 2025 года. Эксперты связывают это с курсом доллара, ставкой и предстоящим ростом утильсбора.

Читать полностью » В Китае зафиксирован кризис перепроизводства автомобилей — пострадала даже BYD сегодня в 13:15

Первый раз за три года: прибыль BYD рухнула вместе с продажами

Крупнейший автопроизводитель Китая BYD впервые за три года показал падение прибыли. Причина — перепроизводство и ценовая война на внутреннем рынке.

Читать полностью » Mail.ru: большинство россиян не планируют покупать новые авто в 2025 году сегодня в 12:38

Новые автомобили пугают больше, чем радуют — итоги опроса

Большинство россиян не планируют покупать новые машины в 2025 году: главные причины — высокие цены, сомнения в качестве и надежда на возвращение брендов.

Читать полностью » Cadillac объявил состав пилотов для дебюта в Формуле-1 в 2026 году сегодня в 12:10

Гонка без болида: почему Cadillac откладывает показ машины до 2026 года

Cadillac объявила состав пилотов и руководителя команды, но фанатам придётся ждать — ливрею болида обещают показать лишь в феврале 2026 года.

Читать полностью » McLaren не спешит выпускать электромобили — заявление гендиректора Ник Коллинз сегодня в 11:21

McLaren мог бы уже делать электромобили, но сознательно притормаживает

Новый CEO McLaren объяснил, почему бренд не спешит выпускать свой первый электромобиль, несмотря на тренд и давление конкурентов.

Читать полностью » Эксперты: рост ввоза подержанных машин в Приморье связан со страхом новых правил сегодня в 11:16

Японские авто сметают с аукционов: почему россияне боятся новых ограничений

Импорт подержанных авто на Дальний Восток вырос в 1,5 раза. Главный драйвер — японские праворульные машины и ожидание новых ограничений.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Сомнолог Новиков: хронический недосып повышает уровень грелина и вызывает ночной аппетит
Авто и мото

Авто Mail: ФНС инициировала ликвидацию российского юрлица бренда Exeed
ДФО

Новый терминал в Хабаровске: как изменится авиасообщение Дальнего Востока
ЮФО

Власти Ростова запретили ездить на электросамокатах у школ и вуЗов
Авто и мото

Автокод: Haval Jolion стал самым популярным китайским авто на вторичном рынке в 2025 году
Туризм

Золотая осень в центральной России, Сибири и на Кавказе: лучшие маршруты
Еда

Мясное жаркое получается ароматным при запекании в тыкве с овощами
Садоводство

В Курской области для хранения моркови и свёклы применяют песок, глину и хвойные опилки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet